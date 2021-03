DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: Der Börsenhandel in Norwegen endet am Tag vor Gründonnerstag nach einer verkürzten Sitzung schon um 13.00 Uhr.

GRÜNDONNERSTAG: Die Börsen in Dänemark und Norwegen bleiben geschlossen, in Schweden endet der Handel nach einer verkürzten Sitzung schon um 13.00 Uhr.

AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.960,50 +0,05% +6,15% Euro-Stoxx-50 3.919,99 -0,16% +10,34% Stoxx-50 3.333,00 -0,06% +7,23% DAX 15.004,66 -0,03% +9,37% FTSE 6.758,54 -0,20% +4,82% CAC 6.073,54 -0,24% +9,41% Nikkei-225 29.178,80 -0,86% +6,32% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,19 0,19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,49 60,55 -0,1% -0,06 +24,2% Brent/ICE 63,86 64,14 -0,4% -0,28 +23,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.687,83 1.685,01 +0,2% +2,83 -11,1% Silber (Spot) 24,10 24,03 +0,3% +0,07 -8,7% Platin (Spot) 1.183,25 1.158,10 +2,2% +25,15 +10,6% Kupfer-Future 4,01 3,98 +0,7% +0,03 +13,7%

Der neuerliche Anstieg der US-Rohölvorräte, den der Branchenverband API am späten Dienstag gemeldet hat, bremst die Ölpreise. Marktteilnehmer warten nun auf die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration am Mittwoch. Der Goldpreis erholt sich derweil leicht von dem Rücksetzer des Vortags.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Aktienmärkte dürften am Mittwoch zunächst mehr oder weniger auf der Stelle treten. Marktteilnehmer warten gespannt auf Details zum 2 Billionen Dollar schweren Infrastrukturprogramm, das US-Präsident Joe Biden am Mittwoch voraussichtlich nach Börsenschluss in den USA erläutern wird. Das Hauptaugenmerk gilt dabei der Frage, wie die vorgesehenen Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur und erneuerbare Energien durch den Steuerzahler finanziert werden sollen. Biden hat schon angedeutet, dass höhere Einkommen deutlich höher besteuert werden sollen. Auch Unternehmen will der Präsident stärker belasten.

Derweil dürfte sich die Beschäftigungslage in den USA weiter verbessert haben. Der private Dienstleister ADP wird vor der Startglocke seinen Arbeitsmarktbericht für März veröffentlichen. Volkswirte schätzen, dass ADP für den privaten Sektor einen Zuwachs von 525.000 Stellen melden wird. Das wäre ein deutliches Plus im Vergleich zu dem im Februar verzeichneten Stellenaufbau von 117.000. Kurz nach der Startglocke folgt der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago. Auch hier wird für März eine Verbesserung verglichen mit dem Vormonat erwartet.

Kein Störfeuer kommt derweil vom Anleihemarkt. Dort sind die Renditen wieder etwas zurückgekommen, nachdem sie am Dienstag auf den höchsten Stand seit 14 Monaten gestiegen waren, was den Aktienmarkt belastet hatte.

Geschäftszahlen wird noch vor Handelsbeginn an der Wall Street die Apotheken- und Drogeriekette Walgreens Boots Alliance vorlegen. Amazon könnten belastet werden von dem enttäuschenden Börsengang des Essenslieferanten Deliveroo, an dem der US-Konzern beteiligt ist. Die Deliveroo-Aktie fiel an ihrem ersten Handelstag an der Londoner Börse rund 30 Prozent unter den Ausgabepreis, den das Unternehmen schon am unteren Ende der zuvor genannten Spanne festgelegt hatte.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht März Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +525.000 Stellen zuvor: +117.000 Stellen 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 60,3 zuvor: 59,5 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich am Mittwochmittag weiterhin kaum verändert.Marktteilnehmer sprechen von einer Verschnaufpause nach der jüngsten Aufwärtswelle, in der der DAX am Dienstag erstmals überhaupt die 15.000er Marke geknackt hatte. Etwas Unterstützung kommt vom schwächeren Euro und den überzeugenden chinesischen Einkaufsmanagerindizes. Gefragt sind am Mittwoch noch einige Nachzügler, die zuletzt vernachlässigt wurden. Delivery Hero legen nun aber um 1,7 Prozent zu, trotz eines enttäuschenden Debuts des Konkurrenten Deliveroo in London. Daneben steigen RWE um 1,6 Prozent, Deutsche Wohnen um 1,4 Prozent und Siemens Energy um 1,2 Prozent. Auf der Verliererseite stehen Munich Re mit einem Minus von 0,7 Prozent. Die Aktien von Bayer notieren mit einem Plus von 0,1 Prozent kaum verändert. Reuters berichtet, die Schädlingsbekämpfungssparte Bayer Environmental Science (BES) solle bis Jahresende verkauft werden, was dem Unternehmen mehr als 2 Milliarden Euro bringen dürfte. Erste Gespräche mit Interessenten gebe es bereits. Varta (+2,5%) hat mit der Vorlage der endgültigen Zahlen auch einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Im SDAX brechen Elringklinger um 12,5 Prozent ein. Mit der LBBW und IR raten zwei Häuser zum Verkauf, und die Deutsche Bank kritisiert, der Ausblick lasse Fragen offen. Zum Debakel gerät der Börsengang von Deliveroo in London. Der erste Kurs lag mit 2,96 Pfund 24 Prozent unter dem Ausgabepreis, den das Unternehmen am Dienstag auf das untere Ende der zuvor genannten Spanne gesenkt hatte. Astrazeneca (-0,5%) leiden derweil kaum darunter, dass die Impfungen mit dem Vakzin des Konzerns in Deutschland eingeschränkt wurden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:29 Di, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1736 +0,15% 1,1716 1,1731 -3,9% EUR/JPY 129,86 +0,42% 129,72 129,36 +3,0% EUR/CHF 1,1068 +0,24% 1,1054 1,1063 +2,4% EUR/GBP 0,8521 -0,10% 0,8527 0,8549 -4,6% USD/JPY 110,65 +0,26% 110,72 110,27 +7,1% GBP/USD 1,3774 +0,25% 1,3741 1,3721 +0,8% USD/CNH (Offshore) 6,5618 -0,19% 6,5711 6,5749 +0,9% Bitcoin BTC/USD 57.865,00 -1,51% 59.407,75 58.872,75 +99,2%

Der Dollarindex kommt nach dem Anstieg vom Vortag um 0,1 Prozent zurück. Entscheiden für den Dollar sei das geplante Infrastrukturpakets, dessen Details US-Präsident Biden später am Mittwoch vorstellen wird, heißt es von der Commerzbank. Der Dollar profitiere bereits von der Ankündigung des billionenschweren Pakets. Der Markt scheine darauf zu setzen, dass zumindest ein Teil durchgewunken werden kann, was dafür spreche, dass die US-Wirtschaft weiteren Rückenwind erhalten wird. Allerdings sei dies zweischneidig. Denn der Anstieg der US-Renditen spiegele zumindest teilweise fiskalische Risiken wider. Diese aber seien Dollar-negativ. Diese Risiken könnten in den Fokus rücken, weil die Republikaner Widerstand gegen die Finanzierung des Pakets durch Steuererhöhungen leisten dürften. Für den Dollar werde letztlich entscheidend sein, ob sich der Markt davon überzeugen lasse, dass die geplanten Investitionen das längerfristige Wachstumspotenzial der USA erhöhen könnten. Vor diesem Hintergrund sollte daher ein besonderes Augenmerk auf die Details der Pläne gerichtet werden.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Wie am Vortag an der Wall Street haben steigende US-Rentenrenditen die Aktienmärkte in Asien ausgebremst. Auch besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten in China hoben die Stimmung kaum. Die Aktivität in der chinesischen Industrie war im März deutlicher als prognostiziert gestiegen. In Japan vermochte nicht einmal ein schwacher Yen den Aktienmarkt zu stützen, zumal Daten zur japanischen Industrieproduktion schwach ausgefallen waren. Japanische Bankenwerte tendierten sehr schwach, nachdem nun auch Mitsubishi UFJ Financial Group (-3,9%) Belastungen durch Transaktionen mit dem in Schieflage geratenen Hedgefonds Archegos Capital Management eingeräumt hatte. Hitachi (-7,3%) will sein IT-Geschäft einem Zeitungsbericht zufolge mit dem Kauf der in Kalifornien ansässige Globallogic für 9,6 Milliarden US-Dollar verstärkten. Foxconn Technology (Hon Hai Precision) gaben in Hongkong 3,6 Prozent und in Taipeh in ähnlicher Größenordnung nach. Das Nettoergebnis des taiwanischen Apple-Fertigers war 2020 um 12 Prozent eingebrochen. In Seoul waren Schiffsbauwerte gegen die negative Tendenz gesucht. Die Branche verzeichnete einen wachsenden Auftragseingang. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering zogen um 0,9 Prozent an. Besser als gedacht ausgefallene Daten zum industriellen Ausstoß stützten das Sentiment nicht nachhaltig. Nachdem der Automobilhersteller Hyundai Motor (-0,7%) die einwöchige Produktionsschließung wegen des Mangels an Halbleitern bekräftigt hatte, neigten Zulieferaktien zur Schwäche.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Mittwoch mehrheitlich auf der Stelle. Die Risiken wie die Corona-Entwicklung werden derzeit in den Hintergrund gedrängt und auch die Auswirkungen der Archegos-Turbulenzen halten sich in Grenzen. Zumindest steht der CDS-Index für europäische Finanzwerte nicht weiter unter Ausweitungsdruck. Auf hohem Niveau stabil präsentiert sich indes der 5-Jahres-CDS der Credit Suisse (CS). Während er in der Vorwoche noch bei 55 lag, notiert er aktuell bei 73.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler hält an Prognose 2021 fest

Daimler bekräftigt nach einem guten Start in das neue Jahr trotz Lieferengpässen bei Halbleitern seine Ziele. Absatz, Umsatz und EBIT sollen 2021 deutlich über dem Vorjahresniveau liegen, teilte der DAX-Konzern vor der Hauptversammlung mit. "Im ersten Quartal 2021 setzt sich der positive Trend der vorherigen Quartale fort", heißt es in der Mitteilung. Rückenwind geben insbesondere der chinesische Markt sowie der starke Produktmix, also gute Verkäufe von Fahrzeugen mit hohen Gewinnmargen.

Immobilienkonzern Adler wächst dank Übernahme kräftig

Der Immobilienkonzern Adler hat seine Erträge im vergangenen Jahr vor allem wegen der Erstkonsolidierung der Adler Real Estate AG deutlich gesteigert. Wie der SDAX-Konzern mitteilte, will er die Hälfte des operativen Gewinns als Dividende ausschütten. Im laufenden Jahr sollen Gewinn und Erträge spürbar zulegen.

Gruner + Jahr-Chefin Jäkel verlässt Bertelsmann

Der Medienkonzern Bertelsmann verliert die Chefin seines Zeitschriftenverlages Gruner + Jahr (G+J). Wie der Konzern mitteilte, verlässt Julia Jäkel Bertelsmann auf eignen Wunsch mit dem heutigen Tag. Ihre Nachfolge an der Spitze von Gruner + Jahr und im erweiterten Konzernmanagement, dem Group Management Committee von Bertelsmann, übernimmt Stephan Schäfer. Er ist bisher Chief Product Officer des Zeitschriftenverlags und Geschäftsführer Inhalte und Marken bei RTL Deutschland.

Knaus Tabbert zahlt Dividende und gibt optimistischen Ausblick

Knaus Tabbert hat vergangenes Jahr den Umsatz und das Ergebnis leicht gesteigert. Den Aktionären will der Börsenneuling eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie zahlen. Angesichts der starken Nachfrage zeigte sich der bayerische Wohnmobilhersteller optimistisch für das neue Gesamtjahr. "Der langfristige Trend zu individuellem und umweltfreundlichem Reisen wird die Nachfrage nach unseren Produkten weiter befeuern", zeigte sich CEO Wolfgang Speck laut Mitteilung zuversichtlich.

Knorr-Bremse zahlt geringere Dividende

Knorr-Bremse zahlt angesichts des Gewinnrückgangs vergangenes Jahr eine deutlich geringere Dividende. Die Aktionäre sollen eine Ausschüttung von 1,52 Euro je Aktie erhalten, kündigte der Münchener Bremsenhersteller an. Die Ausschüttungsquote bleibe mit knapp 46 Prozent stabil. Die Knorr-Bremse AG strebt eine Quote von 40 bis 50 Prozent des Konzernüberschusses an. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,80 Euro je Anteil als Dividende ausgeschüttet.

Knorr-Bremse: Mangold bleibt Aufsichtsratschef

Knorr-Bremse setzt an der Spitze des Aufsichtsrats nach dem Tod von Heinz Hermann Thiele auf Kontinuität. Klaus Mangold soll das Kontrollgremium weitere zwei Jahre führen, kündigte der Münchener Bremsenhersteller an. Die Hauptversammlung soll im Mai darüber abstimmen. "Herrn Mangolds tiefe Kenntnis der Knorr-Bremse AG soll dem Unternehmen gerade jetzt erhalten bleiben", heißt es in der Mitteilung. Unternehmens-Patriarch Heinz Hermann Thiele war Ende Februar gestorben.

Kuka erhält Auftrag im mittleren zweistelligen Millionenbereich

Der Roboterhersteller Kuka hat einen Großauftrag an Land gezogen. Wie der Augsburger Konzern mitteilte, liegt das Volumen des Auftrags, der von einem global agierenden Autohersteller kommt, im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dabei gehe es um Engineering und Bau sowie die Montage und Inbetriebnahme der Füge- und Stanzniettechnologie "Net Form and Pierce" für die Fahrzeugproduktion.

Stada holt Personalchefin in den Vorstand - CEO verlängert

Die Stada AG erweitert den Vorstand. Wie der Generikahersteller mitteilte, soll Personalchefin Simone Berger zum 1. April in das Führungsgremium aufrücken. Zudem wurden die Verträge des Vorstandsvorsitzenden Peter Goldschmidt und des Produktionschefs Miguel Pagan um drei weitere Jahre bis 2024 vorzeitig verlängert.

PNE erwartet 24 bis 32 Mio Euro EBITDA für 2021 - Dividende konstant

Der Windpark-Projektierer PNE rechnet für 2021 mit steigendem operativem Gewinn, hält aber auch einen leichten Rückgang nicht für ausgeschlossen. Angesichts der Corona-Pandemie könne es zu Verschiebungen bei Projektrechtsverkäufen und Projektumsetzungen ins nächste Jahr kommen, teilte das Unternehmen in Cuxhaven mit. PNE prognostiziert ein EBITDA in der Größenordnung von 24 bis 32 Millionen Euro - trotz nötiger Investitionen in die strategische Erweiterung des Geschäftsmodells.

Süss Microtec: Auftragseingang deutlich höher als erwartet

Süss Microtec hat in den vergangenen sechs Monaten deutlich mehr Aufträge erhalten als bisher prognostiziert. Wie der Hersteller von Systemen zur Waferbearbeitung mitteilte, beläuft sich das Auftragsvolumen kumuliert für das vierte Quartal 2020 und erste Quartal 2021 auf mehr als 150 Millionen Euro. Bisher hatte der SDAX-Konzern aus Garching bei München mit mehr als 120 Millionen Euro gerechnet.

Washtec will EBIT 2021 bei stabilen Erlösen steigern

Der Waschanlagenhersteller Washtec rechnet für das laufende Jahr mit einer höheren Profitabilität. Wie der Konzern bei der Vorlage der endgültigen Zahlen für 2020 mitteilte, geht er bei einer pandemiebedingt stabilen Umsatzentwicklung von einem deutlichen Anstieg des EBIT aus. Der Cashflow dürfte nach dem Wegfall des Sondereffekts aus dem Vorjahr deutlich sinken.

Capgemini strebt mit neuen Mittelfristzielen deutliches Wachstum an

Die Capgemini SE will mittelfristig im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen und ihre Marge steigern. Der französische Beratungs- und IT-Konzern will dabei unter anderem von Synergien aus der Übernahme von Altran Technologies profitieren. Capgemini strebt bis 2025 im Schnitt ein jährliches wechselkursbereinigtes Umsatzwachstum von 7 bis 9 Prozent an. Die operative Marge soll bis dahin 14 Prozent erreichen.

Finma hebt Übernahmeverbot bei Julius Bär auf

Die Schweizer Bank Julius Bär darf wieder zukaufen. Wie die Bank mitteilte, hatte die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma das im Februar 2020 verhängte Verbot zur Durchführung von Firmenakquisitionen formell aufgehoben. Die Bank hat ihr Risikomanagement, vor allem mit Blick auf die Geldwäscheprävention zuvor deutlich ausgebaut.

Hitachi to kauft Globallogic für 8,5 Milliarden US-Dollar

Der japanische Hitachi-Konzern verstärkt sein IT-Geschäft mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA. Wie der Konzern mitteilte, übernimmt er die Globallogic Inc, einen Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Softwareentwicklung aus dem Silicon Valley, für rund 8,5 Milliarden US-Dollar. Die im Jahr 2000 gegründete Globallogic beschäftigt mehr als 20.000 Mitarbeiter in 14 Ländern.

H&M mit Verlust im Quartal - Bekenntnis zu China trotz Boykott

H&M hat im abgelaufenen Geschäftsquartal rote Zahlen geschrieben. Die Umsätze waren rückläufig, derzeit sind coronabedingt etwa 30 Prozent der Läden der schwedischen Textilhandelskette geschlossen. Die Hennes & Mauritz AB teilte weiter mit, der Konzern werde alles tun, um die Herausforderungen im chinesischen Markt zu meistern.

Varta rechnet 2021 mit starkem Umsatz- und Margenanstieg

Der Batteriehersteller Varta ist sehr zuversichtlich für das laufende Jahr. Wie der SDAX-Konzern mitteilte, profitiert er von seiner starken Marktposition in seinen Kernmärkten und dem Ausbau der Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Zellen. Auswirkungen auf die Lieferketten durch die Pandemie gebe es nicht. Der Umsatz wird 2021 bei rund 940 Millionen Euro erwartet. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte rechnet Varta mit einem starken Wachstum.

