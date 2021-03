DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Arbeitslosenzahl in Deutschland sinkt im März überraschend

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im März in saisonbereinigter Rechnung deutlich günstiger entwickelt als erwartet und einen überraschenden Rückgang verzeichnet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, sank die Arbeitslosenzahl bereinigt um saisonale Einflüsse gegenüber Februar um 8.000 Personen. Damit sind nun 2,827 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten hingegen eine Zunahme um 5.000 Personen erwartet. Im Februar hatte sich die Zahl der Arbeitslosen saisonbereinigt noch um 9.000 erhöht. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote verharrte im März erwartungsgemäß bei 6,0 Prozent.

Bundesagentur fordert harten Lockdown zum Schutz des Arbeitsmarkts

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat einen baldigen harten Lockdown als Schutzmaßnahme für den Arbeitsmarkt gefordert. BA-Chef Detlef Scheele sagte bei der Vorlage des Arbeitsmarktberichts in Nürnberg, damit ließen sich negative Folgen für das für den deutschen Arbeitsmarkt so wichtige verarbeitende Gewerbe verhindern.

Euroraum-Inflation steigt im März auf 1,3 Prozent - Kerninflation sinkt

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im März wie erwartet zugenommen, wobei die Entwicklung der Kerninflation etwas unter den Prognosen blieb. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent und lagen um 1,3 (Februar: 0,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie Eurostat in erster Veröffentlichung mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 1,0 Prozent und eine Jahresteuerung von 1,3 Prozent prognostiziert.

Inflation in Frankreich zieht im März an

Die französische Inflation ist im März merklich gestiegen. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresteuerung erhöhte sich auf 1,4 von 0,8 Prozent im Februar, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 1,4 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,7 Prozent. Die Prognose hatte auf 0,8 Prozent gelautet.

Eba: Mehr "wertgeminderte" Kredite bei europäischen Banken im 4Q

Der Anteil notleidender Kredite an den insgesamt ausstehenden Krediten in der EU und einigen andere europäischen Ländern hat im vierten Quartal 2020 abgenommen. Allerdings weist die Bankenregulierungsbehörde Eba in einem aktuellen Bericht darauf hin, dass zugleich der Anteil der "wertgeminderten" Kredite ("Stage-2") zugenommen hat, und zwar besonders bei Krediten, die noch Zahlungsmoratorien unterlagen. Ihre Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung erhöhten die untersuchten 130 Institute, wobei die Eigenkapitalverzinsung erneut zurückging.

Einigung in Metall-Tarifverhandlungen im Südwesten

Nach dem Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen gibt es auch eine Einigung für den Südwesten. Die Arbeitgeber in Baden-Württemberg, Südwestmetall, und die IG Metall einigten sich am Dienstagabend nach rund achtstündigen Tarifverhandlungen auf einen Abschluss, wie beide Seiten mitteilten. Demnach wurde der Pilotabschluss "materiell" übernommen, es wurden jedoch "etliche" eigene Regeln für die regionalen Besonderheiten des Tarifgebiets vereinbart.

Kabinett bringt Betriebsrätemodernisierungsgesetz auf den Weg

Das Bundeskabinett hat den Entwurf des Betriebsrätemodernisierungsgesetzes beschlossen. Damit sollen Betriebsratsgründungen und -wahlen sowie die Betriebsratsarbeit gefördert werden, teilte das Bundesarbeitsministerium mit. Zudem sehe das Gesetz Anpassungen des Sprecherausschussgesetzes, der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung und des Kündigungsschutzgesetzes vor.

Kabinett bringt Gesetz gegen Steueroasen auf den Weg

Der Bund will stärker gegen Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und unfairen Steuerwettbewerb durch Steueroasen vorgehen. Das Bundeskabinett hat dazu den von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegten Entwurf eines Steueroasen-Abwehrgesetzes beschlossen, wie das Finanzministerium mitteilte. Ziel des Gesetzes sei es, über Staatsgrenzen hinweg für mehr Steuergerechtigkeit zu sorgen. Nicht kooperative Staaten und Steuergebiete, also Steueroasen, würden durch gezielte Abwehrmaßnahmen dazu angehalten, internationale Standards im Steuerbereich umzusetzen und Steuervermeidung zu verhindern.

IfW: In Chinas Krediten viele Klauseln zulasten der Entwicklungsländer

Chinas Kreditvergabepraxis an Entwicklungsländer enthält laut einer neuen Studie weitreichende Klauseln zulasten der Schuldnerstaaten und anderer internationaler Geldgeber. "Chinesische Banken positionieren sich bewusst als vorrangige Gläubiger und schränken die Handlungsoptionen der Schuldnerländer im Falle einer Zahlungsunfähigkeit teilweise stark ein", erklärte das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). Der Schuldendienst sei zudem "oft durch Auslandskonten und Projekteinnahmen abgesichert".

Weitere EU-Klage gegen Polen wegen Justizreformen

Die EU-Kommission hat Polen erneut wegen einer umstrittenen Justizreform vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verklagt. Ein polnisches Gesetz zur Bestrafung von Richtern untergrabe deren Unabhängigkeit sowie das Prinzip des Vorrangs von EU-Recht, erklärte die Brüsseler Behörde. Demnach beantragte die Kommission darüber hinaus eine einstweilige Anordnung, um die Anwendung des Gesetzes vorzeitig auszusetzen.

Biden will Investitionen von 2 Billionen Dollar in US-Infrastruktur

Das Weiße Haus hat den Infrastrukturplan veröffentlicht, den US-Präsident Joe Biden am Mittwoch (Ortszeit) in einer Rede in Pittsburgh vorstellen wird. Mit dem sogenannten "American Jobs Plan" sollen in diesem Jahrzehnt 2 Billionen Dollar in die Infrastruktur investiert werden. Vorgesehen ist zudem, den Ausgabenplan durch zusätzliche Steuern über 15 Jahre zu finanzieren.

New Yorks Parlament verabschiedet Gesetz zur Legalisierung von Cannabis-Konsum

Das Parlament des US-Bundesstaates New York hat ein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis als Genussmittel verabschiedet. Das Parlament stimmte am Dienstag (Ortszeit) einer entsprechenden Vorlage zu. Gouverneur Andrew Cuomo, dessen Demokraten in beiden Parlamentskammern eine deutliche Mehrheit haben, kündigte an, das Gesetz zu unterzeichnen. In den USA haben bereits 14 Bundesstaaten und der Haupstadtbezirk Washington Marihuana auch als Genussmittel freigegeben.

+++ Konjunkturdaten +++

Italien/Verbraucherpreise März vorl. +0,3% gg Vm, +0,8% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise März PROG: +0,2% gg Vm, +0,6% gg Vj

US/MBA Market Index Woche per 26. März -2,2% auf 730,8 (Vorwoche: 747)

US/MBA Purchase Index Woche per 26. März -1,5% auf 297,3 (Vorwoche: 301,9)

US/MBA Refinance Index Woche per 26. März -2,5% auf 3.242,1 (Vorwoche: 3.325,3)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.