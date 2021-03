Unterföhring (ots) -- Das "tipico Topspiel der Woche" in Leipzig ab 17.30 Uhr mit Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss- Alles rund um das Spitzenspiel auch im Free-TV: die Taktik-Challenge "Matchplan" mit Marcel Koller und Jens Lehmann bereits am Donnerstag ab 19.00 Uhr, die PKs der Leipziger und Bayern am Freitag live sowie "Titel-Showdown Spezial" am Freitag um 17.00 Uhr auf Sky Sport News- Der "Super Samstag" ab 14.00 Uhr mit Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen - FC Schalke und der Original Sky Konferenz- "Sky 90 - die Unibet Fußballdebatte" mit unter anderem Lothar Matthäus am Sonntag ab 11.30 Uhr auf Sky Sport News, der "Super Sonntag" mit VfB Stuttgart - SV Werder Bremen und dem Berliner Stadtderby ab 14.30 Uhr live- Exklusiv für Sky Q Kunden: Leipzig gegen Bayern und Dortmund gegen Frankfurt auch in UHD und in HDR- Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na) live dabei seinUnterföhring (ots) - Unterföhring, 31. März 2021 - An diesem Samstag stehen in der Bundesliga richtungsweisende Duelle in allen Tabellenregionen auf dem Programm. Während der FC Bayern mit einem Sieg in Leipzig den neunten Titel in Folge so gut wie perfekt machen könnte, würde eine Niederlage des BVB gegen Frankfurt für die Dortmunder vermutlich das Ende der Hoffnung auf die UEFA Champions League bedeuten. Im Tabellenkeller kämpfen mit Mainz und Bielefeld zwei direkte Konkurrenten um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Insgesamt überträgt Sky am Osterwochenende acht Partien des 27. Bundesliga (https://www.sky.de/fussball/bundesliga-live-191866)-Spieltags live und exklusiv.Am Samstagabend steht das "tipico Topspiel der Woche" zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München auf dem Programm. Vier Punkte liegt der Tabellenzweite aus Sachsen derzeit hinter dem Titelverteidiger und könnte mit einem Sieg den Titelkampf wieder offen gestalten. Die Bayern hingegen wollen sich nach dem Ausfall von Torjäger Robert Lewandowski und vor den entscheidenden Wochen der Saison ein Punktepolster im Titelrennen verschaffen. Nach den Begegnungen FC Augsburg - RB Leipzig (4. Spieltag), Borussia Dortmund - FC Bayern (7. Spieltag) FC Bayern - RB Leipzig (10. Spieltag) und Bayer Leverkusen - FC Bayern (13. Spieltag) ist es bereits das fünfte Mal im Laufe der Bundesliga-Saison 2020/21, dass es zu einem direkten Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Zweiten kommt.Ab 17.30 Uhr überträgt Sky das Spitzenspiel am Samstagabend live und exklusiv. Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann stimmen die Zuschauer auf das Topspiel ein, Wolff-Christoph Fuss kommentiert den Titel-Showdown.Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet Sky die Partie auch in der Couchkurve auf Sky Sport Bundesliga 3 sowie im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 4 an. Exklusiv für Sky Q Kunden wird das Spitzenspiel auf Sky Sport Bundesliga UHD auch live in Ultra HD und HDR übertragen.Die weiteren Partien des 27. Spieltags am Samstag und am Sonntag live bei SkyInsgesamt sieben weitere Bundesliga-Partien des 27. Spieltags überträgt Sky am Osterwochenende live und exklusiv. Moderatorin Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann begrüßen die Zuschauer am Samstag um 14.00 Uhr zum "tipico Countdown" und stimmen auf die Spiele des Nachmittags ein. Unter anderem kommt es dann auch zum Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Bei aktuell vier Punkten Rückstand auf die Eintracht braucht der BVB drei Punkte, wenn er sich doch noch einen Platz in der Königsklasse erkämpfen will. Diese und alle weiteren Begegnungen des Nachmittags überträgt Sky live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.Komplettiert wird der Spieltag am "Super Sonntag" mit den Begegnungen zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen sowie dem Berliner Stadtderby zwischen Union und der Hertha. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt ab 14.30 Uhr den Sky Experten Dennis Aogo im Studio."Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" am Sonntag ab 11.30 Uhr auf Sky Sport NewsAm Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit der "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte", um gemeinsam mit seinen Gästen den laufenden Bundesliga-Spieltag und aktuelle Fußball-Themen zu diskutieren. Im Fokus steht dieses Mal unter anderem das Spitzenspiel in Leipzig sowie das anstehende Viertelfinale in der UEFA Champions League. Zu Gast ist unter anderem Sky Experte Lothar Matthäus im Studio sowie der ehemalige RB-Leipzig-Trainer Alexander Zorniger per Live-Schalte.Am Sonntag dürfen sich Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe von "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen. Wenn Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft, stehen die persönlichen Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund. In der aktuellen Episode trifft er Benjamin Henrichs. Der 24-jährige Außenverteidiger von RB Leipzig ist noch bis Saisonende von der AS Monaco ausgeliehen. "Meine Geschichte - das Leben von Benjamin Henrichs" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt.Neben der Ausstrahlung im Free-TV auf Sky Sport News sind beide Sendungen auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar.Der Titel-Showdown im Free-TV auf Sky Sport News: "Matchplan" mit Marcel Koller und Jens Lehmann am Donnerstag, die PKs am Freitag live, "Titel-Showdown Spezial" am Freitag ab 17.00 UhrAm Donnerstag analysiert Moderator Jan Henkel in "Matchplan" das anstehende Spitzenspiel in Leipzig. Seine Gäste in der Taktik-Challenge sind dieses Mal Marcel Koller und Jens Lehmann, die ihre Aufstellung, Formation und Ausrichtung für RB Leipzig bzw. den FC Bayern präsentieren werden. "Matchplan" wird am Donnerstag live um 19.00 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News und auf Sky Sport Bundesliga 1 ausgestrahlt und steht im Anschluss auf Sky Q und skysport.de zum Abruf bereit.Wie gewohnt wird Sky Sport News auch die Pressekonferenzen beider Vereine am Freitag live übertragen und analysieren. Außerdem liefert Sky Sport News mit dem "Titel-Showdown Spezial" am Freitagnachmittag um 17.00 Uhr gebündelt nochmal alles Wissenswerte zum Duell am Samstagabend."Bundesliga kompakt" mit Gladbach gegen Freiburg am Samstagabend ab 22.30 UhrIm Anschluss an das Topspiel in Leipzig und "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" zeigt Sky ab 22.30 Uhr eine ausführliche Spielzusammenfassung des späten Samstagabendspiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Fußball-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket und/oder Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Der Streaming-Service Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport?intcmp1=st:index:header:ssp)) bietet die flexible Alternative. Fans können sich schon ab EUR9,99 pro Monat in verschiedensten Varianten über die großartige Fußball-Vielfalt von Sky freuen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Der 27. Bundesliga-Spieltag bei Sky:Donnerstag:19.00 Uhr: "Matchplan" zu RB Leipzig - FC Bayern München auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga 121.00 Uhr: "Stars der Bundesliga: Max Kruse" auf Sky Sport Bundesliga 1Freitag:17.00 Uhr: "Titel-Showdown Spezial" auf Sky Sport NewsSuper Samstag:14.00 Uhr: "tipico Countdown" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 115.15 Uhr: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD15.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 315.15 Uhr: VfL Wolfsburg - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 415.15 Uhr: FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 515.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 617.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 217.30 Uhr: Das "tipico Topspiel der Woche" RB Leipzig - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD, in der "CouchKurve" auf Sky Sport Bundesliga 3 und im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 421.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 122.30 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg auf Sky Sport 1Super Sonntag:11.30 Uhr: "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" live auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga 113.00 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Benjamin Henrichs" auf Sky Sport News14.30 Uhr: VfB Stuttgart - SV Werder Bremen und 1. FC Union Berlin - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 121.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1