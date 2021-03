Hamburg (ots) - Mit einem Bäm! konnte EMP Anfang März eine frohe Botschaft an die Gaming-Community verkünden. Europas Nummer 1 E-Commercer für Rock, Entertainment- und Gaming-Merchandise ist Hauptsponsor bei der brandneuen Wettkampf-Eventreihe TEAMMATES mit den Top-Twitch-Streamern im deutschsprachigen Raum, Amar und Trymacs. Erste Herausforderer beim neuen Live-Format waren zur Twitch-Premiere am 27. März UNSYMPATHISCHTV und INSCOPE21.Der Auftakt am vergangenen Wochenende wurde von der Community begeistert aufgenommen. Im Durchschnitt der mit 6 Stunden und 18 Minuten als gigantisch zu beschreibenden Wahnsinnsshow waren durchschnittlich 200.000 Zuschauer live dabei und konnten erleben, wie Amar und Trymacs am Ende als TEAMMATES CHAMPS triumphierten.Neben den in der Spitze sogar bis zu 300.000 Zuschauern auf den Kanälen von Amar und Trymacs waren auch Streamer-Kollegen wie Knossi oder Unge auf Twitch am Start und verfolgten die Challenges mit ihren Communitys. Das Konzept der Eventreihe sieht neben immer neuen Gegnern auch wechselnde Moderatoren vor. Diesmal war Riccardo Basile, der Zuschauern von Sky Deutschland und Fußballfans seit 2017 aus der Fußball-Bundesliga und UEFA Champions League bekannt ist, mit von der Partie. Als Anheizer für den Wettkampf führte TV-Sportkommentator Holger Pfandt durch den Abend.In einem abwechslungsreichen Mix aus Spielen wie Real-Life-Tetris, CoD auf 60 Hz, PONG, heißer Draht, Vier-Gewinnt-Basketball, Mini-Tischtennis, dem Würfelspiel "Bluff or no Bluff?", Walkout-Quiz oder Pac-Man Battle Royale lieferten sich die Kontrahenten ebenso spannungsgeladene wie amüsante Duelle. Entsprechend euphorisch und begeistert sind die die Reaktionen der Community, die die nächsten Shows kaum erwarten kann.Auch im Anschluss an die Show verzeichneten die Streams bei Twitch bereits innerhalb der ersten 48 Stunden weit über 4 Millionen Views - Tendenz weiter steigend. Knossi, der bei der Aftershow-Party zur Show auftrat, war ebenfalls begeistert: "Es war eine krasse Show von den Jungs. Es hat so viel Spaß gemacht, mir das anzugucken." TEAMMATES ist in ca. drei Monaten zurück, Informationen folgen auf den Channels der Gastgeber und bei EMP.Als Hauptsponsor bietet EMP eine exklusive TEAMMATES-Kollektion (https://www.emp.de/teammates) aus nachhaltiger Produktion an. Die ersten Hoodies und T-Shirts mit verschiedenen Motiven sind ab sofort auf www.emp.de/teammates erhältlich. In den kommenden Wochen wird das Sortiment laufend erweitert werden, Fans sollten also die Augen offen halten. EMP setzt damit konsequent seinen Weg beim Thema Gaming fort und baut nicht nur seine Auswahl an Merch in diesem Bereich immer weiter aus. Nach einer Sponsorship des erfolgreichen "Horrorcamps" mit u.a. Knossi, Sido oder Manny Marc im vergangenen Herbst auf Twitch steht EMP nun also den Streamern der brandneuen TEAMMATES-Show zur Seite. EMP feiert damit nicht nur wie gewohnt die Fankultur, sondern unterstützt auch kreative Teams darin, diese entstehen zu lassen und sie zu pflegen.Über TEAMMATESDas Prinzip der Show: Pro Abend tritt ein prominentes TEAMMATES-Duo zu einem mehrstündigen Marathon aus 20 Spielen in einem großen Studio-Set um satte 30.000 Euro Preisgeld gegen die beiden Hosts Amar und Trymacs an. Ein gigantisches interaktives Live-Erlebnis, hinter dem laut Amar eine "Riesen-Produktion" steckt, und das fortan in circa dreimonatigen Abständen stattfinden wird.Laut Trymacs ist TEAMMATES "ein Misch aus 'Schlag den Star' und 'Joko und Klaas gegen Pro7' - Amar und ich immer zusammen: Wir sind die Teammates!". Die beiden Hosts wissen dabei vorab nichts über die jeweiligen Challenges, werden also genau wie ihre Gäste erst am Showtag live durch ihr Team vor vollendete Tatsachen gestellt. Es erwarten sie Herausforderungen aus den Bereichen Gaming und Sport sowie Geschicklichkeit und Quiz. LinkrollTeammates-Kollektion: https://www.emp.de/teammatesShow-Highlights bei Trymacs: https://www.youtube.com/watch?v=2MxLSzMtZ7UShow Highlights bei Amar: https://www.youtube.com/watch?v=iX7cDljxmaUTeammates auf Instagram: https://www.instagram.com/teammates_show/?hl=de 