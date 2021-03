Der EUR/JPY schaffte es, den Bereich der 130,00 zurückzuerobern - Die 2021 Hochs bei 130,70 werden das nächste Ziel sein - Der EUR/JPY knüpft an seinen Gewinnen vom Dienstag an und flirtet bereits am Mittwoch mit der wichtigen Barriere der 130,00. Die Erholung sieht gut aus und zielt zunächst auf die Zwischenhürde bei 130,00 ab. Darüber liegt das ...

