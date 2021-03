DGAP-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Personalie

Netfonds AG: Langjähriger Vorstandsvorsitzender Karsten Dümmler scheidet nach der HV 2021 aus Vorstand aus und will anschließend in den Aufsichtsrat wechseln - Martin Steinmeyer wird neuer CEO



31.03.2021 / 14:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Auf seiner Sitzung vom 31.03.2021 hat der Aufsichtsrat der Netfonds AG beschlossen, dem Wunsch des Gründers und CEO der Netfonds AG, Karsten Dümmler (56), zu entsprechen und dessen Vorstandsvertrag nicht über die kommende Hauptversammlung hinaus zu verlängern. Dümmler wird, eine entsprechende Wahl vorausgesetzt, mit der kommenden HV in den Aufsichtsrat wechseln. Er soll dort den Posten seines Vaters übernehmen, der mit 83 Jahren nicht wieder kandidieren wird.



"Ich freue mich darauf, mich nach mehr als 20 Jahren an der operativen Spitze des Unternehmens stärker auf strategische Themen konzentrieren zu können", so Dümmler. "Netfonds bleibe ich als großer Aktionär und Berater sowie durch meinen geplanten Wechsel in den Aufsichtsrat weiter eng verbunden".



Nachfolger wird der langjährige Vertriebsvorstand Martin Steinmeyer (44), der seit dem Gründungsjahr 2000 Mitarbeiter des Unternehmens und heute ebenfalls einer seiner großen Aktionäre ist.



Mitteilende Person: Peer Reichelt, Vorstand

Kontakt: preichelt@netfonds.de

Tel.: +49 40 8 222 67 0

31.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de