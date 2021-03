Bis Ende der Woche würden 107 Millionen Impfdosen an die EU-Staaten ausgeliefert, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit.Auch der britisch-schwedische Hersteller AstraZeneca halte sein zuletzt zusammengekürztes Ziel von 30 Millionen Dosen in etwa ein.Die Liefermenge für das erste Quartal einschliesslich der laufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...