Gestern war es endlich geschafft: Der DAX konnte auf ein neues Allzeithoch bei 15.030 Punkten steigen. Heute pendelt der Leitindex nahezu unverändert um die Marke von 15.000 Punkten. Für Aufsehen sorgen am letzten Handelstag des März vor allem zwei Auto-Konzerne. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Daimler (WKN 710000) Umsatzspitzenreiter zur Wochenmitte sind in Stuttgart die Papiere der Daimler AG. Diese will auf der heutigen Hauptversammlung eine üppige Dividendenerhöhung für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...