Das Wiener EdTech Start-up GoStudent hat sich in einer weiteren Finanzierungsrunde 70 Mio Euro gesichert. Zu den bisherigen Investoren Left Lane Capital und DN Capital neu hinzugekommen ist Coatue. Die Finanzierung wird genutzt, um die Internationalisierung von GoStudent weiter voranzutreiben. Bis Ende des Jahres will das Unternehmen in mindestens 15 europäischen Ländern aktiv sein und das Team auf über 800 Mitarbeiter*innen und mehr als 10.000 Tutor*innen ausbauen. Mittelfristig ist ein Börsengang geplant. Allerdings sei es noch zu früh, über Börsenplatz und den genauen Zeitpunkt zu sprechen, meint GoStudent-Gründer Felix Ohswald auf Anfrage von Börse Social. GoStudent ist eine digitale Lernplattform für den Online-Unterricht und ...

