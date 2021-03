DJ IWF: Wiederaufbau von Humankapital in Corona-Krise vorrangig

Von Hans Bentzien

FRANKFURT/WASHINGTON (Dow Jones)--Die Corona-Pandemie wird nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) langfristige Schäden an den Volkswirtschaften weltweit anrichten - auch wenn sie geringer als nach der Großen Finanzkrise vor zehn Jahren ausfallen dürften. Zu ihrer Eindämmung und Heilung sollten sich die Regierungen laut IWF darauf konzentrieren, die Menschen gesund zu halten, in Arbeit zu bringen und ihre Bildung zu verbessern - "Umkehrung des Rückschlags bei der Akkumulation von Humankapital", wie der IWF in einer Vorabveröffentlichung seines am 6. April anstehenden Weltwirtschaftsausblicks schreibt.

1. Humankapital

"Angemessene Ressourcen für die Gesundheitsvorsorge, Programme zur frühkindlichen Entwicklung und Ausbildung dürften die langfristigen individuellen Einkommensverluste und Schäden an der gesamtwirtschaftlichen Produktivität mildern", heißt es in dem Bericht. Außerdem könnten Weiterbildungsmaßnahmen, besonders zur Hebung der digitalen Bildung, den Zugang zu neuen Jobs verbessern und eine weitere ökonomische Divergenz vermeiden helfen. Für die sich andeutende lange Übergangsperiode brauche es breitere soziale Netze, die die Beschäftigungslosen auffangen könnten.

2. Produktivität

Zur Verbesserung des Produktivitätswachstums müssen die Regierungen laut IWF das Ausscheiden nicht mehr lebensfähiger Unternehmen aus dem Markt zulassen. Darüber hinaus brauche es eine aktive Arbeitsmarktpolitik, um eine Neuverteilung der Ressourcen zu ermöglichen. Als Beispiele nennt der IWF Reformen zur Verbesserung der Arbeitskräftemobilität und zur Beseitigung von Behinderungen an den Warenmärkten. Zudem müssten Wettbewerb, Innovation und die Anwendung neuer Technologien gefördert werden.

3. Investitionen

Öffentliche Investitionen in Infrastruktur, vor allem "grüne" Infrastruktur, können private Investitionen auslösen. Eine Reparatur der Unternehmensbilanzen würde den Schuldenüberhang verringern helfen und Investitionen ermöglichen. Bessere Abläufe bei Insolvenzen und Restrukturierungen würden bei der Neuverteilung von Produktivkapital helfen.

Der IWF warnt, dass sich noch während der laufenden Covid-Krise ein unterschiedliches Tempo bei der Erholung abzeichne. "Dabei sind die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Schäden in jenen Ländern am größten, die nur über begrenzten finanziellen Spielraum verfügen, und das deutet auf Schwierigkeiten in der Zukunft hin", schreibt der IWF. Die Große Finanzkrise habe gezeigt, dass es besonders wichtig sei, finanzielle Notlagen zu verhindern. Bei der Verteilung von Covid-Impfstoffen müsse es Solidarität mit den Entwicklungsländern geben.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2021 09:00 ET (13:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.