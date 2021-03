Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag nur wenig von der Stelle bewegt. Der ATX notierte gegen 15 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,03 Prozent bei 3.173,70 Punkten. Auch an anderen Börsen gab es nur wenig Bewegung.Wichtige Unternehmensnachrichten lagen kaum vor. Auch die am Nachmittag gemeldeten Daten des privaten US-Arbeitsmarktdienstleisters ADP wirkten sich nicht merklich im Handel aus.Die ...

