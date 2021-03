DJ PTA-Adhoc: United Labels AG: Ergebnis Geschäftsjahr 2020 - United Labels mit Ergebnissprung trotz Covid-19 Pandemie und gutem Jahresstart 2021

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Münster (pta038/31.03.2021/15:20) - 31.03.2021. - Konzernumsatz beträgt Eur 13,2 Mio. (Vj: Eur 13,5 Mio.) - EBITDA beträgt Eur 1,5 Mio. (Vj: TEur -49) - Umsatzplus von rd. 40% im ersten Quartal 2021 erwartet

Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 einen Konzernumsatz von Eur 13,2 Mio. (Vj: Eur 13,5 Mio.) erzielt. Grund für den marginalen Umsatzrückgang war die Verschiebung von Auslieferungen zum Jahresende des abgelaufenen Geschäftsjahres auf das Folgejahr bedingt durch die Handelsschließungen Mitte Dezember. Ohne diese Verschiebungen wäre es trotz der Covid-19 Pandemie zu einer Umsatzsteigerung gekommen. Die Rohertragsmarge stieg deutlich um 13 Prozentpunkte auf 35,9% (Vj: 22,9%) aufgrund des wachsenden Geschäftes mit Endverbrauchern über die eigenen Online-Plattformen sowie den stationären Bereich.

Das Konzernergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) belief sich auf Eur 1,5 Mio. (Vj: TEur -49), dies entspricht einer EBITDA-Marge von 11,5%. Das EBIT betrug Eur 1,2 Mio. (Vj: Eur -0,3 Mio.) was einer EBIT-Marge von 9,3% entspricht.

Der Konzernjahresüberschuss beträgt Eur 0,8 Mio. (Vj: Eur -1,0 Mio.), woraus eine Umsatzrendite von 5,8% resultiert sowie ein Ergebnis je Aktie (EPS) von Eur 0,11 ergibt.

Alle operativen Gesellschaften des Konzerns haben im Geschäftsjahr 2020 mit einem positiven Jahresüberschuss abgeschlossen. Der Auftragsbestand zum Stichtag 31.12.2020 stieg um 31% auf Eur 10,5 Mio. (Vj: Eur 8,0 Mio.).

Dieses Gesamtergebnis liegt insgesamt über den Erwartungen der Gesellschaft. Das gesamte abgelaufene Geschäftsjahr war aufgrund der Covid-19 Pandemie von erheblichen Unsicherheiten auf Beschaffungs- und Kundenseite geprägt, die nur durch eine intensive und flexible Steuerung bewältigt werden konnten. Vor diesem Hintergrund bewertet das Management die Umsatz-, Ergebnis- und Auftragsentwicklung der United Labels AG sehr positiv.

Für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021 wird ein Umsatzwachstum von rd. 40% gegenüber dem Vorjahresquartal erwartet. Dabei ist zu berücksichtigen, das während des gesamten Quartals die Bestände an vorfinanzierter Ware deutlich angestiegen ist, da zahlreiche Auslieferungen von Handelskunden in das zweite Quartal verschoben wurden. Für das laufende Geschäftsjahr ist ein Kunden- und Umsatzzuwachs abzusehen. Entscheidend hierfür ist allerdings die Entwicklung der Covid-19 Pandemie sowie die zeitnahe Öffnung des Einzelhandels um den erheblichen Lieferstau zügig abzubauen.

Der vollständige Jahresabschluss 2020 und weitere Erläuterungen erfolgen mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes im April 2021 unter: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte

Die United Labels AG ist ein börsennotiertes mittelständisches Familienunternehmen und einer der führenden europäischen Markenhersteller im Bereich Medien/Entertainment. Partner des unabhängigen Unternehmens sind die weltweit wichtigsten Media & Entertainment-Unternehmen sowie namhafte Handelspartner aus dem Bereichen Filialisten, Fachhandel, Discountern und dem Online-Handel. Weitere Informationen: United Labels AG - Investor Relations - Gildenstraße 6, 48157 Münster, Tel.: +49 (0) 251-3221-0, Fax: +49 (0) 251-3221-960 investorrelations@unitedlabels.com

Aussender: United Labels AG Adresse: Gildenstraße 6, 48157 Münster Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 251 3221-0 E-Mail: investorrelations@unitedlabels.com Website: www.unitedlabels.com

ISIN(s): DE0005489561 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

