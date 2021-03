H&M bekennt sich zum chinesischen Markt

Gemeinsam mit anderen Unternehmen aus der Mode- und Sportartikelherstellerbranche geriet Hennes & Mauritz (H&M) (WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270) zuletzt in Bezug auf die Menschenrechtslage in China verstärkt in den Fokus.

Boykottaufrufe

Für die Zuspitzung der Lage hatten EU-Sanktionen gegen China wegen des Vorgehens der Pekinger Regierung gegen die muslimische Minderheit der Uiguren in der Region Xinjiang gesorgt.

In den chinesischen Staatsmedien und Sozialen Netzwerken wurden sogar Boykottaufrufe gegen Unternehmen gestartet, die gegen die Pekinger Politik Stimmung machen und zum Beispiel für ihre Produkte keine Baumwolle aus der Region Xinjiang akzeptieren würden. Nun versuchte H&M die Situation etwas zu beruhigen.

H&M bleibt auf China angewiesen

In einem sehr allgemein gehaltenen Statement bekannte sich H&M zum chinesischen Markt. Dieser sei sehr wichtig. So würde man mit den Kollegen in China zusammenarbeiten, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern und einen Weg nach vorne zu finden. Auf diese Weise soll das Vertrauen der chinesischen Kunden, Kollegen und Geschäftspartner zurückgewonnen werden.

