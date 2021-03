Xiaomi wurde vor mehr als einem Jahrzehnt von Lei Jun gegründet und wurde im vierten Quartal des vergangenen Jahres zum am schnellsten wachsenden Smartphone-Hersteller in China, nachdem Huawei aufgrund von US-Sanktionen Schwierigkeiten hatte, wichtige Chips zu beziehen. Xiaomi gab gestern einige wichtige Neuigkeiten bekannt. Das Unternehmen stellte gestern mehrere neue Modelle seiner Flaggschiff-Smartphone-Reihe MIX vor und gab den Einstieg in die Erforschung des Automarktes bekannt. Xiaomi will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...