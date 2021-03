DJ Apple: Mehr als 110 Zulieferer stellen auf Erneuerbare um

Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Mehr als 110 Apple-Zulieferer werden ihre Produktion auf erneuerbare Energien umstellen. Apple verfolgt das Ziel, bis 2030 das gesamte Geschäft einschließlich Lieferkette und Nutzung der Produkte CO2-neutral zu gestalten.

Wie die Apple Inc. mitteilte, werden die Zulieferer pro Jahr mehr als 15 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente einsparen, das entspricht in etwa den Emissionen von mehr als 3,4 Millionen Autos pro Jahr.

Apple wird in Projekte für erneuerbare Energien investieren, um einen Teil der vorgelagerten Emissionen auszugleichen. Darüber hinaus ist auch die Investition in ein Energiespeicher-Projekt in Kalifornien geplant. Das Batterieprojekt California Flats könne mehr als 240 Megawattstunden Energie speichern und mehr als 7.000 Haushalte pro Tag versorgen, so der Konzern.

March 31, 2021 09:57 ET (13:57 GMT)

