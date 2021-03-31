DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GLOBAL FI.09/40 US71645WAQ42 01.04.2021 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/50 US71647NBG34 01.04.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/44 US71647NAK54 01.04.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GLOBAL FI.11/41 US71645WAS08 01.04.2021 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GLOBAL FI.09/40 US71645WAQ42 01.04.2021 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/50 US71647NBG34 01.04.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/44 US71647NAK54 01.04.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GLOBAL FI.11/41 US71645WAS08 01.04.2021 HZE/EOT
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