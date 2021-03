Die S Immo AG verschiebt ihre Hauptversammlung (HV) am 30. April 2021 wegen dem Übernahmeangebot der Immofinanz AG. Das ist eine Abwehrmaßnahme im Übernahmepoker (auch wenn man es selbst so nicht benennen darf), denn das Angebot der Immofinanz AG war konkret an die Änderung der Satzung der Höchststimmrechte bei der S Immo-HV gebunden. Damit steht der Versuch auf wackeligen Beinen. Die Immofinanz AG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...