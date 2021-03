Führendes globales Reifenunternehmen plant, die durch den Wechsel zum Drittanbieter-Support eingesparten Kosten und Ressourcen zu nutzen, um die Betriebsabläufe mit KI und digitaler Sensortechnologie zu verbessern

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweiter Anbieter von Unternehmenssoftware-Produkten und -Dienstleistungen, leitender Third-Party-Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und Salesforce-Partner, kündigte heute an, dass der weltweit führende Reifenhersteller Hankook Tire für seine SAP-ECC-6.0-Anwendungen zum Rimini-Street-Support gewechselt hat. Mit dem Support von Rimini Street reduzierte Hankook Tire seine jährlichen Wartungsgebühren um 50 %. Mit den Effizienzgewinnen aus dem Wechsel plant das Unternehmen, seine Ressourcen auf die Entwicklung innovativer Technologien zu konzentrieren, einschließlich künstlicher Intelligenz und digitaler Sensoren.

Extrem reaktionsschneller ERP-Support und Optimierung der IT-Kosten

Das Unternehmen Hankook Tire wurde 1941 als erstes Autoreifenunternehmen in Korea gegründet und hat sich zu einem weltweiten Marktführer in der Reifenherstellung entwickelt. Hankook Tire ist aktuell in über 180 Ländern tätig und verfügt weltweit über acht Produktionsseiten und fünf Forschungs- und Entwicklungszentren mit über 20.000 Mitarbeitern. Um den Bedarf an technischem Fachwissen über Unternehmenssoftware und an Dienstleistungen für die stark angepassten SAP-ECC-6.0-Anwendungen zu decken, begann der CIO des Unternehmens, sich nach Unterstützung durch Dritte umzusehen. Nachdem Hankook Tire die Qualität des Supports von Rimini Street kennengelernt hatte, beschloss das Unternehmen, den Anbieter zu wechseln, um von dem hochwertigen und reaktionsschnellen SAP-Support des Unternehmens zu profitieren.

"Für uns ist es sehr wichtig, dass unser Unternehmen effizient und auf höchstem Niveau performt. Das Unternehmen befindet sich auf der Überholspur zur digitalen Transformation, mit dem Streben nach Innovation und technologischer Exzellenz im Zentrum", sagt Seyul Ryu, Chief Digital and Information Officer, Hankook Tire. "Nachdem wir von der weltweiten Verfügbarkeit und dem Experten-Ingenieur-Support von Rimini Street gehört hatten, haben wir uns entschieden, unseren unternehmenskritischen ERP-Anwendungssupport zu Rimini Street zu verlagern, um die Effizienz zu steigern und Ressourcen freizusetzen, damit wir uns auf die Maximierung der Betriebsabläufe konzentrieren können."

Experten-Ingenieure täglich rund um die Uhr weltweit verfügbar

So wie alle Kunden von Rimini Street wird auch Hankook Tire ein primärer Support-Ingenieur zugewiesen, der von einem Team von funktionalen und technischen Experten unterstützt wird, die im Durchschnitt über mehr als 15 Jahre Erfahrung mit dem Softwaresystem des Kunden verfügen. Alle Kunden profitieren außerdem von den branchenführenden Leistungsverträgen des Unternehmens, die eine Reaktionszeit von 10 Minuten für kritische Fälle der Priorität 1 und eine Reaktionszeit von 15 Minuten für Anliegen der Priorität 2 beinhalten.

"Die meisten Fertigungsunternehmen, inklusive Hankook Tire, fokussieren sich auf die Verfolgung von Innovationen in diesem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld. Rimini Street erlaubt es diesen Unternehmen, die Kontrolle über ihre IT-Roadmap zurückzugewinnen, Effizienzgewinne zu erzielen und Mittel freizusetzen, damit sie in Innovationen investieren können, die auf ihr Geschäft abgestimmt sind, um Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu erzielen", sagt Hyungwook "Kevin" Kim, Regional General Manager, Korea, Rimini Street. "Rimini Street hat über 4.000 Kunden auf der ganzen Welt geholfen, Sicherheit zu erlangen, indem wir ein Team von fachkundigen Ingenieuren zur Verfügung stellen, das täglich rund um die Uhr mit einer Reaktionszeit von 10 Minuten für kritische Probleme zur Verfügung steht, sowie die technische und funktionale Beratung bieten, um ihre bestehenden Software-Investitionen zu maximieren."

