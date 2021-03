WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. April 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 14. April:

DONNERSTAG, DEN 01. APRIL 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Next plc, Jahreszahlen

09:00 DEU: SHW, Jahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: VNG, Bilanz-Pk (online)

USA: Pkw-Absatz 03/21



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q1/21

02:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

08:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 02/21

08:30 CHE: Verbraucherpreise 03/21

09:00 CZE: BIP Q4/20 (endgültig)

09:00 HUN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:00 NLD: NEVI PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 GRI: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

16:00 USA: Bauinvestitionen 02/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

11:00 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zum Impfstart in den Hausarztpraxen Corona international

+ in Österreich gehen drei Bundesländer (Wien, Burgenland, Niederösterreich) mindestens über Ostern in einen Lockdown. Grund ist die hohe Auslastung der Intensivbetten und die im Osten des Landes grassierende britische Virus-Varianzte. + Frankreich: Premierminister Jean Castex erläutert im Parlament neue Maßnahmen, die am Vorabend von Präsident Emmanuel Macron ankündigt wurden HINWEIS

DNK/NOR: Feiertage, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 02. APRIL 2021



TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/21

EUR: S&P Ratingergebnis Polen, Frankreich

HINWEIS

Feiertag "Karfreitag"

AUT, AUS, BEL, CHE, GER, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT; POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen Börsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet US-Anleihenmarkt bis 18.00 h

MONTAG, DEN 05. APRIL 2021

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 03/21 (endgültig)

08:00 RUS: Markit PMI Dienste 03/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 03/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/21 (endgültig) HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"

AUT, AUS, BEL, CHE, CHN, GER, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, Börsen geschlossen Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet

DIENSTAG, DEN 06. APRIL 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

17:00 USA: Applied Materials, Investor Meeting

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 03/21

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 02/21 (vorläufig)

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 04/21

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 02/21

14:30 USA: IWF Wirtschaftsprognose

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Digitale Eröffnung des IT-Trendkongresses "Agenda ITT21" zu digitalen Lösungen und Technologien im Automobil- und Maschinenbau MITTWOCH, DEN 07. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

CHE: Clariant, Hauptversammlung

CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

USA: AMD, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Costco Wholsesale, Umsatz 03/21

DEU: KBA / VDA - Pkw-Neuzulassungen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 02/21 (vorab)

09:00 CZE: Einzelhandelsumsatz 02/21

09:15 ESP: PMI Dienste 03/21

09:45 ITA: PMI Dienste 03/21

09:50 FRA: PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: Markit/CIPS PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Handelsbilanz 02/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 17.3.

21:00 USA: Konsumentenkredite 02/21

SONSTIGE TERMINE

USA: Frühjahrstreffen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) +16.45 Uhr Pressekonferenz von IWF-Chefin Kristalina Georgiewa +17.30 Uhr Pressekonferenz von Weltbank-Chef David Malpass +19.00 Uhr IWF-Chefin Georgiewa im Gespräch mit US-Präsident Bidens Klimabeauftragtem John Kerry CHE: Uhrenmesse "Watches and Wonders" online

11:00 DEU: Vorstellung des Amnesty International Report 2020/21 u.a. mit Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland 14:00 DEU: Hamburg Offshore Wind Konferenz 2021: "New Momentum for German Offshore Wind" (online) DONNERSTAG, DEN 08. APRIL 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen (Call 15.00 h)

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 02/21

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

10:00 LUX: Logwin, Hauptversammlung

10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Vestas, Hauptversammlung

FIN: Nokia, Hauptversammlung

FRA: Michelin, Investor Day

GBR: Asos plc, Halbjahreszahlen

NOR: Storebrand, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 02/21

06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/21

07:00 JPN: Verbrauchervertrauen 03/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 02/21

08:00 ROU: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Handelsbilanz 02/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 02/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 02/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: "Wirtschaftsgipfel" von Bundeswirtschaftsminister Altmaier mit mehr als 40 Verbänden zur Lage in der Corona-Krise USA: Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (online) FREITAG, DEN 09. APRIL 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: EMS Chemie Q1-Umsatz

07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz

15:15 GBR: Dialog Semiconductor, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Süss Microtec, Jahreszahlen

GBR: Rio Tinto, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 03/21

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 03/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 02/21

08:00 DEU: Handelsbilanz 02/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 02/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 02/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 03/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 02/21

10:00 BGR: Einzelhandelsumsatz 02/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 02/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 02/21

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 03/21

15:00 RUS: Handelsbilanz 02/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 02/21

EUR: Moody's Ratingergebnis Slowenien

SONSTIGE TERMINE

USA: Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (online) +19.00 Uhr Diskussion zu Corona-Impfungen für Entwicklungsländer, u.a. mit Weltbank-Chef Malpass, WHO-Chef Tedros und Unicef-Direktorin Fore MONTAG, DEN 12. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Nvidia, Investor Day

USA: Goodyear Tire & Rubber, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 03/21

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/21 (vorläufig) 08:00 DNK: Verbraucherpreise 03/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/12

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der Hannover Messe (online) (bis 16.04.)

In diesem Jahr läuft die "Weltmesse für Technologien, Innovationen und Automation" in einem reinen Digitalformat (bis 16. April). + Eröffnung durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

08:15 Pk mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm, ZVEI-Präsident Gunther Kegel und VDMA-Präsident Ralph Wiechers - die großen Industrieverbände wollen zum Auftakt über wirtschaftliche Aussichten, technologische Trends und politische Forderungen ihrer jeweiligen Branchen informieren. DIENSTAG, DEN 13. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

08:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 11:00 DEU: VNG, Bilanz-Pk

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 03/21

08:00 ROU: Verbraucherpreise 03/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 03/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 02/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 04/21

14:30 USA: Verbarucherpreise 03/21

14:30 USA: Realeinkommen 03/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: BGH verkündet Urteil nach Schadenersatz-Klage eines Diesel-Besitzers gegen VW, Karlsruhe MITTWOCH, DEN 14. APRIL 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hella, Q3-Zahlen

CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

NLD: KPN, Hauptversammlung

USA: Moderna, Moderna Vaccines Day

USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 02/21

07:00 FIN: Verbraucherpreise 03/21

09:00 SVK: Verbraucherpreise 03/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/21

09:30 SWE: Verbraucherpreise 03/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/21

20:00 USA: Beige Book

SONSTIGE TERMINE

11:00 LUX: Urteile des EU-Gerichts zu Klagen von Ryanair EU gegen staatliche Corona-Hilfen für SAS und Finnair °

