Die wichtigsten Indizes an der Wall Street notieren am Mittwoch im positiven Bereich - Technologieaktien verbuchen starke Gewinne, da Risikoströme an die Märkte zurückkehren - Der Fokus verschiebt sich auf den Infrastrukturplan von US-Präsident Joe Biden - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA haben am Mittwoch höher eröffnet, da die Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...