Tagesausblick 01.04.: DAX pausiert. Versorger und Siemens Energy unter Strom!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Nach dem 600 Punkte-Sprint in vier Handelstagen begab sich der DAX heute in ruhigeres Fahrwasser und pendelte seitwärts. In Europa gaben die Aktienbarometer mehrheitlich etwas nach und die US-Börsen starteten freundlicher. Am Abend wird US-Präsident Joe Biden Details zum Konjunkturpaket bekanntgeben. Ob diese die Marktteilnehmer zu neuen Engagements vor dem langen Wochenende animiert, wird sich zeigen.

Der Anleihemarkt zeigte sich heute ohne klare Richtung. Investoren warten aktuell auf weitere Inflationsdaten. Die US-Arbeitsmarktzahlen fielen derweil besser aus, als von vielen Investoren erwartet - gaben dem Markt jedoch keine signifikanten Impulse. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei Minus 0,30 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf Vortagesniveau bei 1,71 Prozent. Die leichte Entspannung am Anleihemarkt verschaffte den Edelmetallen etwas Luft. Der Goldpreis verbesserte sich auf 1.700 US-Dollar pro Feinunze und Platin sprang gar drei Prozent nach oben und schloss im Bereich von 1.190 US-Dollar. Im Vorfeld der Entscheidung über neue Förderquoten seitens der OPEC+ Staaten bewegte sich der Ölpreis kaum von der Stelle. Signifikante Bewegungen sind beim Brent Crude Oil erst bei Ausbruch aus der 63/65,50 US-Dollar-Range zu erwarten.

Unternehmen im Fokus

Heute standen die beiden Versorger E.On und RWE erneut hoch im Kurs. Katalysator sind unter anderem die neuen Chefs, die möglicherweise neue Wege gehen. So übernimmt morgen bereits Leonhard Birnbaum das Zepter bei E.On. Nach der RWE-Hauptversammlung am 28. April lenkt Markus Krebber die Geschäfte. Die RWE-Aktie knackte heute die Widerstandsmarke bei EUR 32,90. Trotz eines Kurseinbruchs von Deliveroo am IPO-Tag waren Internetdienstleister wie HelloFresh, Shop Apotheke und Zalando stark gefragt. Aixtron konnte einen Auftrag in den USA und Nordex in Spanien an Land ziehen, was Anleger heute mit Kursaufschlägen quittierten. Verschiedenen Meldungen zufolge plant Bayer im Sommer die Versteigerung der Schädlingsbekämpfungssparte. Der Verkauf könnte mehr als zwei Milliarden Euro einbringen. Eine Bestätigung seitens des Konzerns blieb jedoch aus. Siemens Energy profitierte von positiven Analystenkommentaren und setzte sich heute an die DAX-Spitze. Varta präsentierte erwartungsgemäß gute Zahlen für 2020 und bekräftigte den Ausblick für 2021. Nach einem Kursplus zu Handelsbeginn bröckelten die Gewinne jedoch wieder ab.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der European Biotech Index, Global Green Technologies Index und der Deutsche Aufsteiger Index.

Beiersdorf und Deutsche Telekom laden jeweils zur virtuellen Hauptversammlung und in den USA werden Zahlen zum Pkw-Absatz veröffentlicht.

Wichtige Termine

Japan - Tankan-Bericht, Q1

China - Caixin PMI Industrie für China, März

Deutschland - Einzelhandelsumsatz, Februar

Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, März

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, März

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 27. März

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, März

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.025/15.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.800/14.840/14.900/14.970 Punkte

Der DAX pendelte heute in einer engen Range im Bereich von 15.000 Punkten und schloss am oberen Ende bei 15.025 Punkten. Gelingt der Ausbruch über die Marke besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung 15.100 Punkte. Kippt der Index hingegen unter 14.970 Punkte droht eine Welle der Gewinnmitnahmen, die den Index auf 14.900 Punkte drücken könnte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 11.03.2021- 31.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.03.2015- 31.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR2LSW 1,75 11.000 15.200 17.06.2021 DAX Index HR2LRU 5,32 9.800 15.600 17.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 31.03.2021; 17:40 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier..

NEU: Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick 01.04.: DAX pausiert. Versorger und Siemens Energy unter Strom! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).