DJ Aktien Schweiz zum Quartalsende mit Abschlägen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel zur Wochenmitte mit einem Minus beendet. Hier dürften auch Gewinnmitnahmen zum Quartalsende eine Rolle gespielt haben, hieß es von Marktteilnehmern. Auch dürften sich einige Anleger angesichts der bevorstehenden Osterfeiertage bereits zurückgezogen haben.

Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 11.047 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 70 (zuvor: 71,65) Millionen Aktien.

Wie schon seit Wochenanfang ging es für Credit Suisse auch am Mittwoch weiter nach unten. Die Titel verloren 4,9 Prozent und waren damit erneut Tagesschlusslicht. Weiterhin belastet die Unsicherheit rund um den Zahlungsausfall des US-Hedgefonds Archegos. S&P Global Ratings hat den Ausblick für die Schweizer Bank auf "negativ" von "stabil" gesenkt. Die Rating-Spezialisten sind jedoch überzeugt, dass die Bank mögliche finanzielle Verluste aufgrund ihrer starken Kapitalisierung und ihrer robusten Erträge managen kann. Die Aktie des Wettbewerbers UBS verbuchte lediglich moderate Abschläge von 0,4 Prozent.

Auf der Verkaufsliste der Anleger standen auch die beiden Luxuswerte Swatch (-2,2%) und Richemont (-2,0%) ganz oben. Marktteilnehmer verwiesen hier auf Gewinnmitnahmen.

Tagesgewinner waren Givaudan mit einem Plus von 0,7 Prozent. Für die Aktie des Index-Schwergewicht Nestle ging es um 0,6 Prozent nach unten. Der Vermögensverwalter Partners Group hat seine Beteiligung an dem in den USA ansässigen digitalen Dienstleister Globallogic an Hitachi verkauft. Die Aktie gab 1,1 Prozent nach.

Bei den Nebenwerten standen Julius Bär (-1,4%) im Blick. Wie die Bank mitteilte, hat die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma das im Februar 2020 verhängte Verbot zur Durchführung von Firmenakquisitionen formell aufgehoben. Die Bank hatte ihr Risikomanagement, vor allem mit Blick auf die Geldwäscheprävention, zuvor deutlich ausgebaut.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2021 11:50 ET (15:50 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.