Der offizielle chinesische PMI für das verarbeitende Gewerbe per Berichtsmonat März lag bei 51,9 (Reuters-Umfrage 51,0) nach 50,6 im Februar. Es gab keine Reaktion an den Märkten auf die Daten. Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes (PMI), der von der China Federation of Logistics ...

