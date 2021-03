DJ MÄRKTE USA/Konjunkturpläne im Fokus - Nasdaq deutlich im Plus

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen zeigen sich zur Wochenmitte zweigeteilt. Während der Dow nahezu auf der Stelle tritt, verzeichnet der Nasdaq-Composite deutliche Gewinne. Gegen Mittag (Ortszeit New York) legt der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent zu auf 33.088 Punkte, der S&P-500 steigt um 0,7 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq-Composite geht es indessen um 1,7 Prozent nach oben.

Kein Störfeuer kommt derweil vom Anleihemarkt. Dort sind die Renditen wieder etwas zurückgekommen, nachdem sie am Dienstag auf den höchsten Stand seit 14 Monaten gestiegen waren, was am Aktienmarkt vor allem die Technologiewerte belastet hatte. Der Technologiesektor reagiert wegen seines höheren Fremdkapitalanteils besonders sensibel auf steigende Marktzinsen.

Die Marktteilnehmer warten gespannt auf Details zum Billionen Dollar schweren Infrastrukturprogramm, das US-Präsident Joe Biden am Mittwoch voraussichtlich nach Börsenschluss in den USA erläutern wird. Das Hauptaugenmerk gilt dabei der Frage, wie die vorgesehenen Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur und erneuerbare Energien durch den Steuerzahler finanziert werden sollen. Biden hat schon angedeutet, dass höhere Einkommen deutlich höher besteuert werden sollen. Auch Unternehmen will der Präsident stärker belasten.

Das Programm sei notwendig, damit sich die Wirtschaft von dem gewaltigen Schock erholen könne, sagt Jane Shoemake, Portfoliomanagerin bei Janus Henderson Investors, in Anspielung auf den Einbruch infolge der Corona-Krise. Allerdings sei auch klar, dass die damit verbundenen Ausgaben irgendwie gegenfinanziert werden müssten. Steuererhöhungen seien daher sehr wahrscheinlich.

Derweil hat sich die Beschäftigungslage in den USA weiter verbessert, wie aus dem Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP hervorgeht. Mit einem Zuwachs von 517.000 Stellen fiel der Beschäftigungsaufbau im privaten Sektor zwar nicht ganz so stark aus wie von Volkswirten prognostiziert, aber dennoch beachtlich im Vergleich zu dem im Februar verzeichneten Plus von 117.000. Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago hat im Vergleich zum Februar überraschend deutlich zugelegt.

Walgreens-Zahlen kommen gut an - UBS-Empfehlung stützt Apple

Unter den Einzelwerten legen Walgreens Boots Alliance um 6,6 Prozent zu, nachdem die Apotheken- und Drogeriekette überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Apple (+2,6%) profitieren von der Hochstufung auf "Buy" durch die UBS.

Amazon (+1,9%) zeigen sich wenig beeindruckt von dem enttäuschenden Börsengang des Essenslieferanten Deliveroo, an dem der US-Konzern beteiligt ist. Die Deliveroo-Aktie fiel an ihrem ersten Handelstag an der Londoner Börse rund 30 Prozent unter den Ausgabepreis, den das Unternehmen schon am unteren Ende der zuvor genannten Spanne festgelegt hatte.

Conocophillips geben nach Vorlage von vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Quartal 0,4 Prozent nach. Die Ölförderung des Konzerns wurde durch den Wintersturm Uri geschmälert.

Dollar gibt etwas nach

Die Ölpreise pendeln etwas hin und her. Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich nach den Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA) in der Vorwoche etwas stärker als erwartet verringert. Die Marktteilnehmer warten nun auf die Konferenz der Opec+-Staaten am Donnerstag, auf der es auch um die Verlängerung von Fördermengenbeschränkungen gehen dürfte.

Der Dollar tendiert nach dem Anstieg vom Vortag etwas leichter. Der Dollarindex gibt 0,2 Prozent nach. Der Dollar hat bereits von der Ankündigung des Infrastrukturpakets profitiert, stellt die Commerzbank fest. Der Markt scheine darauf zu setzen, dass zumindest ein Teil durchgewunken werden kann, was dafür spreche, dass die US-Wirtschaft weiteren Rückenwind erhalten wird. Allerdings sei dies zweischneidig. Denn der Anstieg der US-Renditen spiegele zumindest teilweise fiskalische Risiken wider. Diese aber seien Dollar-negativ.

Diese Risiken könnten in den Fokus rücken, weil die Republikaner Widerstand gegen die Finanzierung des Pakets durch Steuererhöhungen leisten dürften. Für den Dollar werde letztlich entscheidend sein, ob sich der Markt davon überzeugen lasse, dass die geplanten Investitionen das längerfristige Wachstumspotenzial der USA erhöhen könnten. Vor diesem Hintergrund sollte daher ein besonderes Augenmerk auf die Details der Pläne gerichtet werden.

Am Anleihemarkt steht die Zehnjahresrendite mit 1,72 Prozent deutlich unter dem 14-Monatshoch von über 1,77 Prozent, das am Dienstag erreicht wurde. Der Goldpreis legt mit dem schwächeren Dollar etwas zu und steigt wieder über die Marke von 1.700 Dollar je Feinunze.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.087,55 0,06 20,59 8,11 S&P-500 3.984,74 0,66 26,19 6,09 Nasdaq-Comp. 13.268,93 1,71 223,53 2,95 Nasdaq-100 13.124,14 1,76 227,61 1,83 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 1,2 0,14 3,9 5 Jahre 0,91 1,6 0,90 55,3 7 Jahre 1,38 0,7 1,38 73,4 10 Jahre 1,72 -0,5 1,72 79,8 30 Jahre 2,37 -0,5 2,37 71,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:29 Di, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1740 +0,19% 1,1716 1,1731 -3,9% EUR/JPY 129,81 +0,38% 129,72 129,36 +3,0% EUR/CHF 1,1062 +0,19% 1,1054 1,1063 +2,3% EUR/GBP 0,8516 -0,15% 0,8527 0,8549 -4,6% USD/JPY 110,57 +0,20% 110,72 110,27 +7,1% GBP/USD 1,3785 +0,33% 1,3741 1,3721 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,5643 -0,15% 6,5711 6,5749 +1,0% Bitcoin BTC/USD 59.198,25 +0,76% 59.407,75 58.872,75 +103,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,83 60,55 +0,5% 0,28 +24,9% Brent/ICE 63,89 64,14 -0,4% -0,25 +23,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.707,55 1.685,01 +1,3% +22,54 -10,0% Silber (Spot) 24,33 24,03 +1,3% +0,31 -7,8% Platin (Spot) 1.188,00 1.158,10 +2,6% +29,90 +11,0% Kupfer-Future 4,00 3,98 +0,4% +0,02 +13,4% ===

