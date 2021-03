Der NZD/USD verzeichnet am Mittwoch bescheidene Tagesgewinne - Der US Dollar Index bewegt sich weiterhin seitwärts über 93,00 - Die Beschäftigung im privaten Sektor in den USA stieg im März um 517.000 - Der NZD/USD weitete seinen Aufschwung aus und erreichte in den frühen Handelsstunden der amerikanischen Sitzung ein Tageshoch von 0,7005. Zum Zeitpunkt ...

