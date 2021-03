Road Town (awp) - Die Immobiliengesellschaft European Property Holdings (EPH) hat die Baufinanzierung der beiden Immobilien QBC 1 und 2 in Wien neu geregelt. Die bestehende Finanzierung in Höhe von 100 Millionen Euro durch die Raiffeisen Bank International sei durch Kredite in gleicher Höhe auf Stufe Tochtergesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...