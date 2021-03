Der Aussie trimmt seine Gewinne gegenüber dem US-Dollar aufgrund einer gemischten Wall Street - Der Dollar erholt sich etwas, auch wenn die US-Renditen in der Nähe der Tagestiefs bleiben - Der AUD/USD erreichte in den ersten Stunden der amerikanischen Sitzung einen Höchststand von 0,7636, zog sich aber schnell wieder in Richtung 0,7600 zurück. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...