Pune, Indien und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - - Führend bei Implementierungsservices für Marketing Cloud Midmarket und Core Cloud Midmarket sowie bei Managed Application Services in den USA und DeutschlandPersistent Systems (http://www.persistent.com/) (BSE: Persistent) (NSE: Persistent) wurde vom führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen Information Services Group (ISG) (https://isg-one.com/) im ISG Provider Lens Report 2021 für Salesforce-Ecosystem-Partner als Leader platziert.Persistent ist führend in den Kategorien Implementierungsservices für Marketing Cloud Midmarket, Implementierungsservices für Core Cloud Midmarket und Managed Application Services Midmarket in den USA und Deutschland.Die ISG Provider Lens-Berichte bieten eine objektive, datengestützte Bewertung der Stärken und Schwächen von Technologie- und Serviceanbietern sowie ihrer relativen Positionierung in einem bestimmten Markt. Für den Bericht "Salesforce Ecosystem Partners Provider Lens" bewertete ISG 25+ Service-Anbieter nach Strategie und Vision, Innovation, Markenbekanntheit und Marktpräsenz, Vertriebs- und Partnerlandschaft, Breite und Tiefe des angebotenen Service-Portfolios sowie technologischen Fortschritten. Führende Unternehmen im ISG Provider Lens Report bieten ein sehr starkes Serviceangebot und haben eine sehr wettbewerbsfähige Marktposition, zusätzlich zu Stärken in Innovation und Stabilität.Persistent wurde von ISG für folgendes ausgezeichnet:- Starkes Partner-Ökosystem- Branchenspezifische Angebote und vordefinierte, gut integrierte Lösungen- Digitaler Mosaik-Ansatz für die schnelle Bereitstellung kompatibler Lösungen- Datenorientierte Methodik für die digitale Transformation, unter Verwendung der Salesforce-Plattform"Persistent Systems verfügt über eine starke Suite von vorintegrierten Lösungen, um die Time-to-Value für seine Unternehmenskunden zu beschleunigen. Die Salesforce-Angebote von Persistent folgen einem modularen Ansatz, der auf der tiefgreifenden Entwicklungsexpertise und den datenorientierten Integrationsframeworks von Persistent aufbaut und die führende Platzierung im ISG Provider Lens-Bericht 2021 einbrachte. Diese Anerkennung baut auf dem Gewinn des ISG Star of Excellence Awards im Jahr 2020 auf, den Persistent für die höchste kumulative Kundenerfahrungsbewertung erhalten hat."Rainer Suletzki, Senior Advisor, ISG"Die globale Salesforce-Praxis von Persistent bietet erstklassige Lösungen, die unseren Kunden helfen, die Markteinführung zu beschleunigen, die geschäftliche Agilität zu erhöhen und die Wertschöpfung und das Unternehmenswachstum zu maximieren. Als Salesforce-Partner seit fast 20 Jahren verfügen wir über umfassende Erfahrung bei der Entwicklung eines maßgeschneiderten Ansatzes für Salesforce-Implementierungen, der die Visionen und gewünschten Geschäftsergebnisse unserer Kunden erfüllt. Unsere führende Position im ISG Provider Lens Report 2021 ist ein Beweis für Persistents vertrauenswürdige Expertise in diesem Bereich."Steffen Drillich, Global Salesforce Practice Head, Persistente SystemeInformationen zu PersistentMit mehr als 12.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globaler Lösungsanbieter für die Beschleunigung des digitalen Geschäfts, die Modernisierung von Unternehmen und die Produktentwicklung der nächsten Generation. Erfahren Sie mehr darüber, wie die Salesforce-Lösungen und -Beschleuniger von Persistent die Time-to-Value beschleunigen und die CX verbessern können.www.persistent.comPressekontakt:Emma HandlerPersistent Systems (Weltweit)+1 617 633 1635emma_handler@persistent.comSaviera BarrettoArchetype+91 84249 17719saviera.barretto@archetype.co