London (ots/PRNewswire) - Es begann mit Großbritannien, aber die renommierten Organisatoren der Future Health Innovation haben kürzlich den Start einer ganzen Reihe von digitalen Veranstaltungen angekündigt - die Health Week Series. Es wird eine Sommer- und eine Herbstveranstaltung in Großbritannien sowie Veranstaltungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Afrika und Asien geben.Die Health Week Series konzentriert sich auf Innovation und Technologie im Gesundheitswesen und ist eine Reihe von Online-Networking-Veranstaltungen und Konferenzen, die Fachleute aus dem Gesundheitswesen in einer sicheren Umgebung bequem von zu Hause oder vom Büro aus zusammenbringen.Event-Direktorin Dawn Barclay-Ross kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass wir das Konzept der Future Health Innovation unseren Fachleuten im Gesundheitswesen in einer sicheren Umgebung vorstellen können. Die Health Week Series bietet Käufern und Verkäufern die perfekte Gelegenheit, mit Hilfe unserer einzigartigen digitalen Plattform neue Möglichkeiten und neue Beziehungen zu erkunden, ohne den zeitlichen und finanziellen Aufwand eines Live-Event-Networking. Sie brauchen nicht in ein Flugzeug zu steigen oder zu reisen, um neue Produkte und Dienstleistungen im Gesundheitsbereich zu identifizieren, die für die Bürger der Welt geeignet sein könnten."Barclay-Ross fügte hinzu: "Diese ganzjährige DIGITAL-Schau innovativer Gesundheitsprodukte und -lösungen ist der Ort, an dem sich Fachleute aus der Welt des Gesundheitswesens vernetzen, Einkäufer treffen und an grenzüberschreitenden Einkäufen, Schulungen und Geschäftsabschlüssen teilnehmen."Die Health Week Series sind nicht nur informative Networking-Veranstaltungen, sondern ermöglichen es auch den teilnehmenden CPD-Mitgliedern, ihre CPD-Qualifikationspunkte aufzustocken. Die Health Week Series deckt wichtige Themen rund um die Bereiche Technologie, Pandemieplanung, Herstellung von Gesundheitsprodukten sowie psychische Gesundheit und Wohlbefinden ab und bietet eine virtuelle Plattform, um sich zu informieren, zu vernetzen und neue Beziehungen aufzubauen.Die aktuellen Termine für die Gesundheitswochenreihe umfassen: UK Sommer 8.-10. Juni; Vereinigte Arabische Emirate 21.-24. Juni; Afrika 12.-15. Juli; Asien und Indien 13.-16. September; UK Herbst 5.-7. Oktober; und USA wird noch bestätigt, wird aber wahrscheinlich im Herbst sein.Ergänzt wird die Health Week Series durch die innovative 365 Platform, eine kostenpflichtige Plattform, die Fachleuten des Gesundheitswesens eine kontinuierliche Plattform bietet, um Einkäufer zu treffen und an grenzüberschreitenden Einkäufen, Schulungen und Geschäftsabschlüssen teilzunehmen, wiederum bequem von ihrem Schreibtisch oder ihrem Smart Device aus. Besuchen Sie futurehealthinnovations.com/365-digital-platform für weitere Informationen.Die Reihe ist derzeit offen für Redner, Sponsoren und Delegierte, besuchen Sie www.healthweekseries.com für weitere Informationen oder rufen Sie +44 (0) 208 0128511 an.Hinweis an die Redaktion:Über den Veranstalter: Future Health ist ein unabhängiger Ausstellungs- und Konferenzveranstalter mit Sitz in London in Großbritannien. Für weitere Informationen: Um Interviews, Quellenkommentare und Zitate zu arrangieren und hochauflösende Bilder zu erhalten, kontaktieren Sie bitte: Das PR-Team von Future Health unter pr@futurehealthinnovations.com Tel.: + 44 (0)208 012 8511. www.futurehealthinnovations.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1478382/Future_Health.jpgOriginal-Content von: Future Health, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154595/4879276