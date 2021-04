DJ MÄRKTE ASIEN/US-Infrastrukturplan stützt Aktienmarkt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen zeigt sich am Donnerstag im späten Handel ein positives Kursbild - nach dem schwächsten Quartal seit einem Jahr. Im Handel verweist man auf die positiv aufgenommenen Pläne von US-Präsident Joe Biden. Dieser hat sein billionenschweres Infrastrukturprogrammm für die USA vorgestellt. Die staatlich stimulierte Nachfrage nach Investitionsgütern und Dienstleistungen werde massiv steigen, heißt es im Handel. Davon dürften auch Unternehmen in Asien profitieren. Dass Biden zur Finanzierung an Steuererhöhungen denkt, bremst die gute Laune etwas. Gleichwohl dürfte dieses Vorhaben auf Widerstand im Kongress stoßen. Die weiterhin hohen US-Renditen am Anleihemarkt verhindern indes üppigere Aufschläge bei Aktien.

In Tokio stützt ein positiver Tankan-Bericht der japanischen Notenbank etwas. Dieser offenbart die Konjunkturerholung von der pandemiebedingten Krise. Arbeitskräfte werden in bestimmten Branchen schon wieder knapp. Bei der Großindustrie läuft es aber sehr viel besser als erwartet. Der Nikkei-225 klettert um 0,7 Prozent - angeführt von Aufschlägen in den Sektoren Elektronik und Finanzwesen. Dai-ichi Life Holdings schießen um 7,7 Prozent empor. Der Versicherungskonzern will bis zu 15 Prozent der eigenen Aktien zurückkaufen. Toshiba ziehen um 5,5 Prozent an. Micron Technology und Western Digital bereiten eine mögliche Offerte für Kioxia Holdings vor - einer der Hauptaktionäre ist Toshiba.

Daten in China wenig überzeugend

An den chinesischen Kernlandbörsen geht es etwas gemächlicher nach oben. In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März verlangsamt. Der von Caixin und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor verringerte sich, bleib aber knapp im Expansionsbereich. Die März-Daten deuteten darauf hin, dass die Erholung nach der Pandemie etwas ins Stocken gerate, sagt Ökonom Wang Zhe von Caixin Insight. Unterdessen nahm der Inflationsdruck zu. Der Schanghai-Composite zeigt sich etwas fester. Auch das lange Wochenende fördere nicht gerade die Risikoneigung, heißt es im Handel.

In Hongkong ist die Stimmung besser, der HSI gewinnt 1,1 Prozent. Angeführt wird die Liste der Gewinner von Werten aus den Bereichen Konsum und Technologie. Händler beobachten die Aussetzung von einigen Aktien und äußern die Vermutung, dass Unternehmen ihre Geschäftsberichte nicht termingerecht vorgelegt hätten.

Der Kospi in Seoul zeigt sich freundlich. Technologie- und Automobilwerte sind gesucht - gestützt von besser als vorausgesagt ausgefallenen Handelsdaten in Südkorea. Das Index-Schwergewicht Samsung Electronics zieht um 1,7 Prozent an. Die Titel des Batterieherstellers SK Innovation schnellen um 11 Prozent in die Höhe. In den USA feiert das Unternehmen einen Erfolg im Streit mit LG Chem um geistiges Eigentum. Die Aktie klettert gleichwohl um über 1 Prozent.

In Sydney präsentiert sich der Leitindex etwas fester. Der australische Arbeitsmarkt hat im ersten Quartal weiter geboomt. Die Anzahl der offenen Stellen klettert um 14 Prozent und bewegt sich damit auf Rekordniveau.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.810,80 +0,30% +3,40% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.376,22 +0,68% +6,32% 08:00 Kospi (Seoul) 3.084,45 +0,75% +7,34% 08:00 Schanghai-Comp. 3.450,36 +0,25% -0,65% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.699,85 +1,13% +4,27% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.174,30 +0,28% +11,31% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.578,99 +0,35% -3,30% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:45h % YTD EUR/USD 1,1722 -0,1% 1,1729 1,1722 -4,0% EUR/JPY 129,72 -0,1% 129,86 129,79 +2,9% EUR/GBP 0,8509 -0,0% 0,8510 0,8528 -4,7% GBP/USD 1,3775 -0,1% 1,3783 1,3746 +0,7% USD/JPY 110,67 -0,0% 110,73 110,72 +7,2% USD/KRW 1130,70 +0,2% 1128,20 1131,52 +4,1% USD/CNY 6,5687 +0,2% 6,5527 6,5633 +0,6% USD/CNH 6,5809 +0,2% 6,5646 6,5720 +1,2% USD/HKD 7,7741 -0,0% 7,7742 7,7736 +0,3% AUD/USD 0,7565 -0,4% 0,7595 0,7606 -1,8% NZD/USD 0,6965 -0,2% 0,6982 0,6980 -3,1% Bitcoin BTC/USD 59.017,25 +0,1% 58.946,50 59.522,60 +103,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,53 59,16 +0,6% 0,37 +22,3% Brent/ICE 63,06 62,74 +0,5% 0,32 +22,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.711,59 1.707,20 +0,3% +4,39 -9,8% Silber (Spot) 24,30 24,41 -0,4% -0,11 -7,9% Platin (Spot) 1.185,60 1.188,50 -0,2% -2,90 +10,8% Kupfer-Future 3,98 4,00 -0,5% -0,02 +12,8% ===

