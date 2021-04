Die Analysten von JPMorgan haben das Kursziel für die Aktien von Biontech nach Zahlen zum vierten Quartal von 90 auf 104 US-Dollar angehoben und die Bewertung auf HALTEN belassen. "Die Rettung der Welt hat eindeutig ihre Vorteile", so die Banker in einer gestern veröffentlichten Studie. Wichtige Kennziffern seien besser als erwartet gewesen. Das Unternehmen werde in naher Zukunft sicherlich die finanziellen Vorteile genießen und dies zu Recht. Man stelle sich aber weiterhin die Frage, wie nachhaltig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...