In der letzten Woche des ersten Quartals in diesem Jahr hat sich der DAX erneut von seiner besten Seite gezeigt und mit dem Erreichen der runden 15.000er Marke auch noch ein neues historisches Hoch markiert. Die Stimmung der heimischen Investoren hat sich allerdings nicht deutlich aufgehellt. Zusammenfassung Während die Kommentatoren den jüngsten Kursaufschwung des DAX von knapp 3 Prozent im Wochenvergleich in erster Linie auf die gute Stimmung der Verbraucher und die Hoffnung auf eine kraftvolle ...

