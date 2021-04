NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach vorläufigen Kennziffern für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller liege deutlich über den Erwartungen, angeführt vom Klebstoffgeschäft, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ungeachtet der jüngsten Kursstärke stütze die Bewertung auch weiterhin./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2021 / 17:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2021 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0006048432