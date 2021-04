Der Verkauf für 6,3 Millionen US-Dollar an den US-Konzern PHT International sei nun abgeschlossen, teilte Basilea am Donnerstag mit.Basilea habe die erste Zahlung von PHT in Höhe von 2,5 Millionen USD wie vereinbart erhalten, heisst es weiter. Im Laufe der nächsten drei Jahre haben die Basler noch Anspruch auf die restlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...