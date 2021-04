Der Höhenflug bei Nordex geht ungebremst weiter. Der MDAX-Aufsteiger hat die Green-Tech-Korrektur komplett vergessen gemacht und inzwischen ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Zudem meldet der Turbinenbauer am Donnerstag einmal mehr einen neuen Auftrag, was weiteren Schwung verleihen dürfte.Nordex liefert elf Anlagen des Typs N155/4.X für ein 50-Megawatt-Projekt in Spanien. Zu dem Auftrag gehört auch ein Premium-Service-Vertrag "über einen langen Zeitraum". Noch im laufenden Jahr soll der Windpark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...