DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Donnerstag 8 Ticks höher bei 171,27 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 171,1 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,31, das -tief bei 171,07 Prozent. Umgesetzt wurden 13.994 Kontrakte.

"Der Rentenmarkt befindet sich mit dem fortgesetzten Anstieg der Inflationserwartungen in schwierigem Fahrwasser", heißt es bei der Helaba. Vor allem in den USA dürfte der Trend zu höheren Renditen noch nicht beendet sein. Insofern bleibe das Umfeld insbesondere für US-Treasuries schwierig - auch vor dem Hintergrund des Infrastrukturpakets, das teilweise mit neuen Schulden finanziert werden solle. "Der europäische Rentenmarkt wird sich dem negativen Einfluss wohl nicht entziehen können", so die Helaba-Analysten.

Aus technischer Sicht könne ein weiterer Abwärtsimpuls im Bund-Future nicht ausgeschlossen werden. Unterstützt sei er bei 170,50 und am Kontrakttief bei 169,24 Prozent. Einen ersten Widerstand sieht die Helaba an der 21-Tagelinie bei aktuell 171,44 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2021 02:25 ET (06:25 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.