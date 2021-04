Die deutschen Einzelhandelsumsätze stiegen im Februar um 1,2% (Monat) vs. +2,0% erwartet. Die Einzelhandelsumsätze fielen im Februar gegenüber dem Vorjahr um -9,0%, erwartet wurden -6,3%. Wie Destatis am Donnerstag mitteilte, stiegen die Einzelhandelsumsätze in Deutschland im Februar um 1,2% (Monat) gegenüber +2,0% (erwartet) und -4,5% (Vorjahr). Auf ...

