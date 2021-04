US-Präsident Joe Biden will die "stärkste, widerstandsfähigste und innovativste Volkswirtschaft der Welt schaffen". In den kommenden acht Jahren will er für rund zwei Billionen Dollar die Infrastruktur des Landes erneuern und damit Millionen Arbeitsplätze schaffen. Um die Finanzierung zu sichern, will er Konzerne kräftig zur Kasse bitten.Bidens Plan sieht unter anderem die Modernisierung von mehr als 30.000 Kilometer Straßen, 10.000 Brücken, mehreren Flughäfen sowie Investitionen in den öffentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...