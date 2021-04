Die Präsentation der Zahlen am 30. März zeigte, dass sich Biontech aus europäischer Sicht zu eine der größten Geschichten der nächsten Jahre entwickeln könnte. Bis dato wurden Lieferverträge in Höhe von annähernd 10 Milliarden Euro unterzeichnet, was auch den Gewinn in 2021 auf mehrere Milliarden nachziehen würde. Charttechnisch wurde ein wichtiger Widerstand überwunden, wodurch der Kurs auf 140,00 US-Dollar steigen ...

