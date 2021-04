Robinhood, die App-basierte Handelsplattform, wird voraussichtlich noch in diesem Jahr an die Börse gehen, nachdem in den verganagen Wochen die nötigen Unterlagen und vertraulichen Papiere bei der Securities and Exchange Commission eingereicht worden sind. Das Unternehmen gehört zu den meistdiskutierten Firmen an der Wall Street, da das Handeln und Investieren für Privatanleger inmitten der Pandemie an Popularität gewonnen hat. Die günstigen gebühren und das teilweise sogar kostenlose Angebot sorgen ...

