Unterföhring (ots) - Marktführer im März (Z. 14-39 Jahre). Marktführer im ersten Quartal (Z. 14-39 Jahre). Beste März-Prime-Time (Z. 14-49 J.) seit 2015 - der wichtigsten Zeit des Tages (20:15 bis 23 Uhr). Wachstum im ersten Quartal, Wachstum im März (Z. 14-49 Jahre). Dank seiner Shows "The Masked Singer", "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" und "Joko & Klaas gegen ProSieben", dank der historischen JKLive-Ausgabe zur Pflege unter dem Claim nichtselbstverständlich, dank Fußball mit der U21EURO und dank seiner täglich frischen Magazine taff und Galileo feiert ProSieben einen sehr erfolgreichen März.In Zahlen: Mit 12,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-39 Jahre) im März liegt ProSieben vor der gesamten Konkurrenz. Mit 9,6 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 Jahre) wächst ProSieben als einziger großer privater Sender im März im Vergleich zum Vorjahr - das gilt auch für das gesamte erste Quartal.ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Die Strategie ,Mehr ProSieben auf ProSieben' gefällt allen Zielgruppen, macht ProSieben relevanter - und erfolgreich. Dank seiner Eigenproduktionen wächst ProSieben - insbesondere in der Prime Time. Wir werden in diesem Jahr den Anteil an Eigenproduktionen weiter spürbar erhöhen."