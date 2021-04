DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Umsatzplus im deutschen Einzelhandel von 1,2 Prozent im Februar

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Februar etwas weniger stark gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, kletterten die Umsätze nach Abzug der Inflation um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 2,0 Prozent prognostiziert. Für Januar wurde der monatliche Rückgang um 6,5 Prozent bestätigt.

Macron verkündet landesweiten Corona-Lockdown

Angesichts der dritten Corona-Welle wird in Frankreich ein landesweiter Lockdown verhängt. Die bereits in 19 Verwaltungsbezirken geltenden Auflagen werden für vier Wochen auf das ganze Land ausgeweitet, wie Präsident Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache ankündigte. Die Schulen sollen demnach für drei Wochen geschlossen bleiben, zudem umfassen die Maßnahmen Ausgangsbeschränkungen sowie die Schließung der meisten Geschäfte.

Weiter keine Lösung im EU-Streit mit Österreich um Impfstoffverteilung

Im Streit mit Österreich um die Verteilung von Impfstoffen in der EU zeichnet sich noch keine Lösung ab. Auch zwei Verhandlungsrunden der EU-Botschafter in Brüssel brachten keinen Durchbruch. Die Gespräche sollen nun am Donnerstag fortgesetzt werden. In dem Streit geht es um die Verteilung von zehn Millionen Impfdosen von Biontech/Pfizer, deren Lieferung auf das zweite Quartal vorgezogen werden kann.

Biden stellt Zwei-Billionen-Dollar-Programm für US-Infrastruktur vor

US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch ein Zwei-Billionen-Dollar-Programm vorgestellt, mit dem er die Infrastruktur seines Landes grundlegend modernisieren und das Wirtschaftswachstum stimulieren will. "Es ist die größte amerikanische Investition in Arbeitsplätze seit dem Zweiten Weltkrieg", kündigte Biden seinen Plan in Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania an. Finanziert werden soll es durch eine Anhebung der Unternehmensteuer von 21 auf 28 Prozent. Noch vor der offiziellen Vorstellung des Programms durch Biden wurde Kritik an den Plänen laut.

US-Klimabeauftragter Kerry kündigt "starke" Klimaschutz-Maßnahmen der USA an

Der US-Klimabeauftragte John Kerry hat "starke" Klimaschutz-Maßnahmen seines Landes versprochen. Bei dem von Präsident Joe Biden geplanten Klimagipfel im April wolle die US-Regierung ehrgeizige neue Verpflichtungen zur Reduzierung ihrer Treibhausgas-Emissionen vorstellen, kündigte Kerry bei einem von der Internationalen Energieagentur organisierten Treffen in Paris an. Biden "wird Investitionen in Höhe von mehreren Billionen Dollar ankündigen", sagte Kerry.

Neue US-Regierung betrachtet Westjordanland als von Israel "besetzt"

Die US-Regierung von Präsident Joe Biden hat klargestellt, dass sie das Westjordanland als von Israel "besetzt" einstuft. US-Außenamtssprecher Ned Price sagte vor Journalisten, im jährlichen Menschenrechtsbericht des Ministeriums werde der Begriff "Besetzung" im "Kontext des derzeitigen Status des Westjordanlands" genutzt. Dies entspreche der "langjährigen Position früherer Regierungen beider Parteien" in den USA.

Japanisches Geschäftsvertrauen steigt wieder auf Vor-Pandemie-Niveau

Die Stimmung der großen japanischen Hersteller hat sich dank der weltweiten Erholung im ersten Quartal auf ein Niveau vor der Covid-19-Pandemie verbessert. Wie aus dem Tankan-Bericht mit dem Diffusionsindex der japanischen Notenbank hervorgeht, lag der Index im März bei 5 nach minus 10 im Dezember. Der Index hat sich damit in drei aufeinanderfolgenden Quartalen verbessert und fiel deutlich höher aus als erwartet. Volkswirte hatten bei der vierteljährlichen Unternehmensumfrage der Bank of Japan mit einem Index von lediglich 0 gerechnet.

Chinesische Industrieaktivität wächst im März langsamer

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,6 (Februar: 50,9) Punkte. Das war die schwächste Expansion seit April 2020. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im März auf 51,9 (Vormonat: 50,6) Punkte gestiegen.

Südkoreanisches Exportwachstum gewinnt im März an Fahrt

Das südkoreanische Exportwachstum ist im März dank der weltweiten Nachfrage nach Speicherchips und Autos höher ausgefallen als erwartet. Die Auslandsexporte stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 16,6 Prozent auf 53,83 Milliarden US-Dollar, nachdem sie im Vormonat um 9,5 Prozent zugelegt hatten, geht aus den Daten des Handelsministeriums hervor. Das März-Wachstum war das stärkste seit Oktober 2018 und übertraf die Schätzung der Volkswirte, die im Mittel mit einem Plus von 16 Prozent gerechnet hatten.

China befürwortet vor UN-Sicherheitsrat "demokratischen Übergang" in Myanmar

Chinas UN-Botschafter hat sich bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates für einen "demokratischen Übergang" nach dem Militärputsch in Myanmar ausgesprochen. "China hofft, dass Myanmar den Frieden, die Stabilität und die verfassungsmäßige Ordnung baldmöglichst wiederherstellt und den demokratischen Übergang vorantreibt", sagte Zhang Jun laut einer Mitteilung der chinesischen UN-Vertretung bei dem Treffen hinter verschlossenen Türen. Sanktionen gegen das asiatische Land schloss er aus.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz März Verbraucherpreise +0,3% gg Vormonat

Schweiz März Verbraucherpreise -0,2% (PROGNOSE: -0,2%) gg Vorjahr

Schweiz Feb Einzelhandelsumsatz nominal sb -6,9% gg Vj

Schweiz Feb Einzelhandelsumsatz real sb -6,3% gg Vj

Japan/Kfz-Absatz März +2,4% gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise März +1,21% gg Vorjahr (Feb: +1,53%)

Australien Feb Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt -0,8% (PROG: -1,1%)

