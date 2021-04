Am Donnerstag konnte der DAX seine erst am Dienstag neu aufgestellte Bestmarke übertreffen.Dem DAX gelang am Donnerstag der Sprung auf ein neues Rekordhoch bei 15.053,77 Punkten. Aktuell steigt das Börsenbarometer um 0,26 Prozent auf 15.047,46 Zähler. Im ersten Quartal verbuchte der Leitindex einen Gewinn von gut neun Prozent. Mit der Marke von 15.000 sei das "große Ziel" zunächst erreicht, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Der Leitindex sei nach der Rekordrally ...

Den vollständigen Artikel lesen ...