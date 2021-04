DJ Kupfer oder Glasfaser? Egal - kosteneffizient Datenraten von Kupfer und Glasfaser mit WireXpert 4500 PRO zertifizieren - WireXpert 4500 PRO ermöglicht exakte PoE-Abnahmemessungen mittels DCRU

Ottobrunn/München (pts009/01.04.2021/09:10) - Es gibt neueste Technologien, um zukunftssicher und kosteneffizient höchste Datenraten in Kupfer und Glasfaser zu zertifizieren! Das ist umso wichtiger, je mehr sich aktuelle PoE-Geräte von PoE+ in Richtung High Power PoE verschieben. "Es ist jetzt schon sicher, dass die bisherigen Verkabelungen nicht dem neuen Standard standhalten werden. Weshalb es bei jeder umfassenden Abnahmemessung auch eine PoE-Prüfung geben wird. eudisa bietet daher den WireXpert 4500 PRO an, der eine kosteneffiziente Kupfer- und Glasfaser-Zertifizierung und eine PoE Abnahmemessung, durch DCRU (Gleichstrom-Unsymmetrie-Widerstands-Messung) ermöglicht. Derzeit mit bis zu 1700 Euro Preisvorteil und sofort lieferbar", so der Geschäftsführer der eudisa GmbH, Ulrich Diehl. Damit der Kunde den vollen Leistungsumfang und Nutzen aus den Geräten ziehen kann, bieten wir auf Wunsch eine ausführliche Online-Einweisung an. https://www.eudisa.com/

WireXpert 4500 PRO: Zukunftssicher mit einmaligem Frequenzbereich bis 2500 MHz

Der WireXpert ist bereits heute für die Technologie von morgen, mit der höchste Bandbreite und allen erforderlichen Schnittstellen, ausgestattet. Weltweit einmalig ist der Frequenzbereich bis 2500 MHz, mit dem das Gerät auch für alle zukünftigen Verkabelungsstandards genutzt werden kann. Dabei ist Schnelligkeit oberstes Gebot und für einen vollständigen Autotest einschließlich der Fehlersuche der Klasse Cat6A/Klasse EA benötigt das Gerät weniger als 12 Sekunden. Dabei werden alle vorgeschriebenen Messungen gemäß Verkabelungsnormen (EN50173 / ISO11801) durchgeführt.

Aufrüstung auf Single-/Multimode-Glasfaserstrecken ist kein Problem

Durch seine intuitive Gerätebedienung und kürzeste Messzeiten werden perfekte Abnahmemessungen schnell und kosteneffizient machbar. Mit den optionalen Glasfasermodulen lässt sich der WireXpert zum LWL-Messgerät für Multimode- und Singlemode-Glasfaserstrecken aufrüsten. Alle Messungen können mit graphischen und tabellarischen Daten gespeichert werden. Im Lieferumfang ist auch die kostenlose eXpert-Software enthalten, die nicht nur professionelle Zertifikate, sondern auch aussagekräftige Protokolle erstellt.

Die eudisa GmbH ist ausgewiesener "Kernkompetenzpartner" in Messtechnikfragen.

