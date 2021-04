DGAP-News: GIEAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

GIEAG Immobilien AG meldet Verkauf eines Wohnobjektes in Stuttgart - Verkauf eines Bestandobjektes mit 95 Wohneinheiten Stuttgart/München, 01.04.2021 Die familiengeführte Münchner Immobilienaktiengesellschaft GIEAG Immobilien AG (GIEAG) meldet den Verkauf eines Wohnobjektes mit 95 Wohneinheiten in der Mönchstraße im Herzen von Stuttgart. Die Liegenschaft ist auf einem ca. 1.800 Quadratmeter großen Grundstück, welches in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen EUROPAVIERTEL in Stuttgart liegt, im Jahr 1995 errichtet worden. Nach Erwerb führte die GIEAG Sanierungsmaßnahmen im Inneren durch, möblierte ca. 30 Einheiten "löffelfertig" und vermietete diese an einen Globalmieter. Nach der strategischen Neupositionierung konnte die Immobilie nunmehr erfolgreich veräußert werden. Der Verkauf an einen institutionellen Anleger wurde als Asset Deals umgesetzt. Die Transaktion wurde auf der Verkäuferseite von E&G Real Estate GmbH, Stuttgart, begleitet. Für die rechtliche Beratung war die Kanzlei Werner, Luger & Partner, München zuständig, die steuerliche Beratung erfolgte durch die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München. Die Käuferseite wurde von Norton Rose Fulbright LLP und der CBRE GmbH beraten. Philipp Pferschy, Vorstand der GIEAG Immobilien AG: "Die besondere Lage direkt angrenzend an das neue EUROPAVIERTEL in Stuttgart und nur fußläufig 10 Minuten vom Stuttgarter Hauptbahnhof entfernt, waren neben den sich bietenden Potenzialen, die Hauptgründe für den Erwerb im Jahr 2017. Aufgrund der durchgeführten Maßnahmen konnte der übernommene Leerstand reduziert und die Mietrendite erhöht werden". Über die GIEAG Immobilien AG:

GIEAG ist eine familiengeführte Münchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Münchner Börse gehandelt. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche Entwicklung und Bestandshaltung bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. Das GIEAG Experten-Team ist dabei ein Garant für innovative und zukunftsweisende Konzepte. So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 20 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten mit Flächen von bis zu 145.000 Quadratmetern bei einer Einzelinvestitionssumme von 15 bis 150 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Transaktionssicherheit, Beharrlichkeit und Schnelligkeit sind für die GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung.

