DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MUL-L.EOM.H.R.M.W.G.B.5-7 LYS6 LU1829219986 BAW/UFN
LYX.BU.DA.(2X)LEV.UETF A LYMI FR0011023654 BAW/UFN
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MUL-L.EOM.H.R.M.W.G.B.5-7 LYS6 LU1829219986 BAW/UFN
LYX.BU.DA.(2X)LEV.UETF A LYMI FR0011023654 BAW/UFN
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