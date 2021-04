Guten Morgen, der DAX ist nach dem vorherigen langen Kursanstieg überkauft und konnte am Vortag nicht mehr zulegen. Der DAX ging unverändert zum Vortag bei 15.008 Punkten aus dem Handel. Und befindet sich weiterhin direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals. Am Vortag hieß es im Insight: "Und solange der DAX über dem 10er-EMA notiert, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Bei einem nachhaltigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...