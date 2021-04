Nach dem Tod des Milliardärs und Lufthansa-Großaktionärs Heinz Hermann Thiele wurde bekannt, dass der Milliardär seine Beteiligung am MDAX-Konzern zuletzt leicht verringert hatte. Dennoch ist die auf seine Erben übertragene KB Holding immer noch der zweitgrößte Anteilseigner an der größten deutschen Fluggesellschaft.Größter Anteilseigner an der Kranich-Airline ist der Bund mit 20,05 Prozent, vor der KB Holding mit 10,04 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen laut Bloomberg Vermögensverwalter, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...