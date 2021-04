André Bartholomew Kostolany ist bereits 21 Jahre tot - und doch hat der große Meister immer noch enormen Einfluss auf viele Menschen, die an der Börse investieren. Nun bekommt das Image des klugen Analytikers Risse. Historiker haben Tagebücher, Mitschriften und andere Dokumente ausgewertet, die es in sich haben."Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich." Jeder kennt diese Weisheit Kostolanys. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...