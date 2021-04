Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industriewerte hätten im Februar den breiteren Markt übertroffen. An den Aktienmärkten hätten weiterhin Meldungen zur Pandemie und die damit einhergehenden weltweiten Entwicklungen bei den Impfstoffen dominiert. Die massive Liquiditätszufuhr und fiskalpolitischen Anreize von Zentralbanken bzw. Regierungen, mit denen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gemindert werden sollten, hätten in diesem Monat zu Inflationsängsten geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...